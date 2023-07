Saldi per la prima volta sotto il segno della “Direttiva Omnibus” in vigore dal 1°luglio per migliorare la tutela dei consumatori

La Giunta regionale, con una specifica delibera, ha modificato – per il solo anno 2023 – la data di partenza delle vendite di fine stagione (vale a dire i Saldi) relativa al periodo estivo dal primo sabato di luglio (che sarebbe caduto il 1° luglio) a giovedì 6 luglio. La durata di fine saldi rimane invariata a 60 giorni.

La delibera, sostanzialmente, modifica solo la data di partenza dei saldi estivi, per cui, gli altri aspetti (esposizione dei prezzi, separazione della merce scontata e sanzioni) restano quelli della già nota DGR n. 1105/2013 che ricordiamo con il decalogo “saldi tranquilli”

“I saldi estivi – commenta Andrea Martelli Direttore Generale di Confcommercio Ascom Imola– rappresentano una vera opportunità per i consumatori di trovare a prezzi convenienti merce di assoluto valore, si potranno fare dei veri affari acquistando nei negozi di prossimità, che garantiscono da sempre un servizio di qualità basato sulla fiducia e sulla relazione con il cliente contribuendo, così, al sostegno e alla vitalità dei nostri centri urbani ed alimentando l’economia delle nostre città.”

Grande novità per questi saldi è sicuramente la Direttiva Omnibus, in vigore a partire dal 1° luglio u.s. in attuazione delle direttive comunitarie, introdotta con l’obiettivo di proteggere il consumatore dal rischio di pratiche commerciali scorrette e comunicazioni commerciali non veritiere ed applicare regole più chiare al commercio soprattutto online.

Oltre a ribadire il divieto di effettuare scontistiche nei 30 giorni antecedenti i saldi, è ora obbligatorio effettuare lo sconto a partire dal prezzo più basso applicato sul prodotto nell’ultimo mese di vendita. Resta l’obbligo di dover segnalare la percentuale di sconto applicata, ma il venditore dovrà ora applicarla al prezzo più basso da lui praticato nei 30 giorni precedenti l’inizio dei saldi.

Ad esempio, se il negozio (sia on line che tradizionale) su un capo che costa a prezzo pieno 100 euro, il 10 novembre 2023 applica il 20% di sconto per una generica promozione, per il Black Friday del 24 novembre 2023 il prezzo da scontare sarà 80 euro e non 100 euro ovvero il prezzo più basso dei 30 giorni precedenti.

Per i saldi invece, ovvero quando la riduzione di prezzo aumenta progressivamente durante una medesima campagna di vendita senza interruzioni il prezzo precedente è quello che si applica alla prima riduzione di prezzo e per le riduzioni successive, il prezzo precedente è il prezzo originario di partenza della campagna di vendita.

Il così detto “Decreto Omnibus” in sintesi, prevede tra le altre cose:

l’obbligo di indicazione del “ prezzo precedente ”, cioè il prezzo più basso applicato alla generalità dei consumatori nei 30 giorni precedenti lo sconto. Nel caso di progressività degli sconti e cioè quando gli sconti divengono (senza interruzioni) via via più alti, come accade durante i saldi, il prezzo precedente, che va sempre evidenziato, è quello riferito ai 30 giorni antecedenti l’avvio dei saldi;

”, cioè il prezzo più basso applicato alla generalità dei consumatori nei 30 giorni precedenti lo sconto. Nel caso di progressività degli sconti e cioè quando gli sconti divengono (senza interruzioni) via via più alti, come accade durante i saldi, il prezzo precedente, che va sempre evidenziato, è quello riferito ai 30 giorni antecedenti l’avvio dei saldi; l’adeguamento alla normativa tanto per negozi fisici, outlet, che store online;

l’aumento delle sanzioni minime e massime in caso di pratiche commerciali scorrette.

Tutti gli operatori commerciali del territorio potranno rivolgersi ad uno specifico sportello di Confcommercio Ascom Imola per avere delucidazioni sulla normativa. Lo sportello risponde al numero 0542 619611 e/o, via e-mail all’indirizzo: saldi@ascomimola.it