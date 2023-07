Pieno successo per la prima edizione di “Imola Piano e Forte”, l’originale format musicale che ha animato il centro storico sabato scorso

A realizzare l’iniziativa è stata l’Area Cultura del Comune di Imolain collaborazione con la Fondazione Accademia Internazionale di Imola “Incontri con il maestro”. Il format ha previsto al mattino, in piazza Caduti per la Libertà, l’allestimento di un pianoforte gigante a pavimentoper coinvolgere i più piccoli e il pubblico di ogni età. Oltre che ascoltato, il pianoforte gigante a pavimento è stato provato e suonato anche dal pubblico presente, bambini compresi, in uno spettacolo interattivo con le esibizioni degli interpreti Andrea, Umberto, Giorgia e Camilla, guidati dal maestro Dario, alternate a momenti in cui gli artisti hanno invitato il pubblico a realizzare vere e proprie “passeggiate musicali” sulla tastiera lunga oltre 7 metri.

Poi in serata, sono state allestite cinque postazioni pianistiche nel centro storico – piazzetta S. Francesco, via Emilia davanti a palazzo Monsignani, piazza Gramsci, piazza Matteotti e piazza Caduti per la Libertà – dove, senza soluzione di continuità, si sono esibiti i brillanti allievi dell’Accademia Pianistica in una formula “Piano City”, con la città come palcoscenico diffuso. I giovani pianisti hanno proposto al pubblico un apprezzatissimo repertorio della musica d’arte, da Ravel a Bach, da Chopin a Rachmaninov, da Beethoven a Gershwin, passando per Mussorgsky e Scarlatti, tanto per citare, che è stata fruita in modo informale e inconsueto.

“La città di Imola ha una vocazione strettissima con uno strumento: il pianoforte. Sede da decenni della prestigiosa Accademia “Incontri con il maestro”, ha visto negli anni alternarsi docenti tra i più accreditati del panorama mondiale e talentuosi allievi che da Imola hanno intrapreso brillanti carriere internazionali. La scuola di musica Vassura-Baroncini vede nei corsi di pianoforte un’assoluta eccellenza, sia per numero di iscritti sia per il livello raggiunto dagli allievi. Il pianoforte è quindi legato a doppio filo con la storia recente di questa città ed è per questo che abbiamo organizzato questa prima edizione di “Imola Piano e Forte” – dichiarano il sindaco Marco Panieri e l’assessore alla Cultura, Giacomo Gambi -. L’evento, costruito in collaborazione con l’Accademia Pianistica, ha voluto sottolineare questo tratto culturale distintivo della nostra comunità. Abbiamo visto cittadini di tutte le età divertirsi al mattino mettendosi alla prova con un pianoforte gigante e, nel pomeriggio e alla sera, costruire il proprio percorso di ascolto spostandosi da una postazione all’altra: bambini a sedere per terra attorno ai pianoforti, ragazzi condividere l’evento sui social, appassionati muovere le dita cercando di seguire gli strepitosi artisti, curiosi avvicinarsi e fare silenzio di fronte alla magia delle note. Il format è stato apprezzato dalle migliaia di cittadini, curiosi ed appassionati, che dalla mattina alla sera hanno frequentato il centro storico e ci spinge a lavorare sin d’ora ad una prossima edizione che di nuovo renda la città un palcoscenico diffuso dove ascoltare la musica in modo informale e inconsueto”.