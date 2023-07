Santovito, promosso Generale, assumerà nuovi incarichi a Roma

Nella sala del Consiglio comunale in Municipio a Imola, i sindaci del Nuovo Circondario Imolese hanno incontrato il Colonnello Rodolfo Santovito, Comandante Provinciale Carabinieri di Bologna ed il Maggiore Andrea Oxilia, Comandate della Compagnia Carabinieri di Imola.

L’incontro è stata l’occasione per porgere il saluto e il ringraziamento dei sindaci al Colonnello Santovito, promosso Generale, che a breve assumerà nuovi importanti incarichi a Roma.

Erano presenti all’incontro anche tutti i Comandanti di Stazione dei dieci Comuni del Circondario Imolese e il direttore del Nuovo Circondario Imolese, Sergio Maccagnani.

“Abbiamo voluto accogliere in modo congiunto il Comandante provinciale dei Carabinieri di Bologna, Colonello Rodolfo Santovito, per salutarlo e omaggiarlo dopo gli anni di impegno che ha condiviso con noi. In particolare per l’interesse, la dedizione e la competenza che ha dedicato ai territori del circondario imolese, i primi per altro che il Colonnello, ora promosso Generale, ha visitato al suo insediamento. Il suo lavoro è stato molto prezioso, garantendo sempre una presenza disponibile e il nostro territorio si conferma un passaggio professionale di ampio respiro anche per il futuro di coloro che ricevono incarichi di responsabilità; ovviamente auguriamo al Colonello Santovito un proseguimento ricco di soddisfazioni personali e professionali. E’ stata anche l’occasione insieme a tutti i sindaci del Circondario di ringraziare del prezioso contributo svolto dall’Arma, durante il periodo dell’emergenza alluvione, tutti i riferimenti dei Comandanti di stazione insieme al Maggiore Oxilia rientrato da un importante corso a Roma e il Tenente Luca Filopei, al quale va un ringraziamento speciale per aver guidato temporaneamente la Compagnia di Imola” ha dichiarato al termine dell’incontro Marco Panieri, sindaco di Imola e presidente del Nuovo Circondario Imolese, a nome di tutti i sindaci presenti.

Panieri ha donato al Colonnello Santovito una targa raffigurante una antica veduta di Imola e il libro pubblicato in occasione dei 70 anni dell’Autodromo.