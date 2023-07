Spesi circa 900mila euro fra i Comuni di Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice e Castel del Rio per i primi interventi urgenti

Si è svolta mercoledì 5 luglio presso la piazza unità d’Italia di Borgo Tossignano la seduta plenaria dei Consigli Comunali della Valle del Santerno.

La serata, un momento di confronto tra i gruppi consiliari riuniti, è stata l’occasione per fare il punto sull’emergenza a due mesi dalla prima ondata di maltempo del 2/3 maggio 2023. Si è discusso dei lavori eseguiti in somma urgenza, per un ammontare di circa 900mila € complessivi sui quattro comuni, attivati come prima risposta ai problemi causati dalle frane che hanno interessato tutto il territorio, dei progetti e degli interventi futuri per ripristinare la viabilità compromessa e un territorio ferito, delle risorse economiche necessarie per attuare tali lavori, ed in generale della gestione dell’emergenza.

Alla seduta erano presenti e sono intervenuti la Vice Presidente della Regione Emilia-Romagna Irene Priolo, il Vicecomandante dei vigili del Fuoco di Bologna ing. Priori, il Capo distaccamento dei vigili del fuoco volontari della Valle del Santerno ing. Brusa, il Maggiore dei Carabinieri Oxillia, il Tenente Filopei, i marescialli di stazione dei quattro comuni, il Presidente del Nuovo Circondario Imolese Panieri, il Consigliere delegato della Città metropolitana Cima, l’agente della Polizia Locale Zannerini, il personale del comune e del Nuovo Circondario Imolese impegnato nell’emergenza, la presidente e la direttrice di ASP.

“Abbiamo deciso di non convocare quattro consigli comunali straordinari ma di prevedere un momento univoco di analisi, partecipazione e condivisione proprio per valorizzare quello spirito d’insieme che ha guidato il nostro operato in queste settimane – commentano i Sindaci – vogliamo ribadire con forza che è necessario tenere i riflettori puntati sulla vallata, i suoi cittadini e le sue attività produttive per dare risposte celeri relative al ripristino dello stato di fatto e per puntare ad un rilancio del nostro territorio. Questo primo momento istituzionale vuole dare il via ai momenti di confronto previsti per il 19 e 20 luglio in cui ci confronteremo con tutti gli attori delle nostre comunità per stabilire insieme le priorità e arrivare alla definizione del Patto di Ricostruzione della Vallata del Santerno”.

La seduta è stata ripresa e verrà pubblicata nei siti istituzionali, così come avviene per i Consigli Comunali.