I lavori, finanziati con risorse PNRR, ammontano a circa 470 mila euro

Al via le opere pubbliche nelle scuole primarie Vannini e Zanardi indirizzate al miglioramento e messa in sicurezza dell’edilizia scolastica, efficientamento energetico ed adeguamento degli impianti antincendio.

Questi importanti interventi vengono effettuati durante il periodo estivo per non interferire con le attività dell’anno scolastico. L’Amministrazione ha dovuto valutare accuratamente anche lo spostamento del centro estivo comunale che, ogni anno, si svolge nella scuola Vannini ed offre alle famiglie un importante servizio.

Inizialmente, le attività ricreative del centro estivo si sono svolte presso la scuola Zanardi e in vista degli imminenti lavori è stata individuata come struttura idonea l’Istituto M.M. Canedi per accogliere i bambini e i ragazzi fino a settembre.

Con l’arrivo delle alte temperature e con una modesta presenza di aree alberate, sono stati posizionati alcuni gazebo esterni per creare delle zone ombreggiate. In aggiunta, il Comune che già offre ai bambini 2 ingressi gratuiti a settimana nella piscina comunale, amplierà l’offerta consentendo l’accesso per 3 volte la settimana.

Nella scuola Vannini sono partiti i cantieri per la messa in sicurezza dell’edilizia scolastica, adeguamento antincendio e degli impianti elettrici e il rinnovamento di alcuni infissi, finanziati con risorse PNRR per 380 mila euro. Inoltre, è in programma la sostituzione della centrale termica con una di nuova generazione a condensazione.

Anche nel plesso Zanardi sarà cambiata completamente la centrale termica, rendendo autonome l’ala verde e l’ala bianca, per garantire una maggior efficienza energetica. I lavori sono finanziati con risorse PNRR per circa 90 mila euro.

“Prosegue l’impegno di questa Amministrazione a favore della sicurezza scolastica e del risparmio energetico. Da un lato, operare per l’efficientamento degli edifici pubblici è uno dei principali strumenti messi in atto in questi anni per evitare sprechi e ridurre il costo delle bollette. Dall’altro vogliamo continuare a investire perché le nostre scuole siano sempre più accogliente e sicure per i nostri ragazzi” – dichiara il sindaco Matteo Montanari.