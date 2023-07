Sono 576 le domande ammesse

Il Comune ha approvato nei giorni scorsi la graduatoria definitiva per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica – E.R.P. 4 – 2023. La graduatoria è pubblicata nel sito del comune (www.comune.imola.bo.it).

Dopo la pubblicazione della graduatoria provvisoria e l’esame dei ricorsi, la Commissione “Assegnazione e mobilità alloggi di E.R.P.” ha formulato la graduatoria definitiva che contiene 576 domande validamente inserite e 144 domande escluse per mancanza dei requisiti.

La Graduatoria approvata sarà utilizzata sia per l’assegnazione ordinaria degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica ubicati nel territorio del Comune Imola che si renderanno disponibili o che saranno ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria, fatti salvi gli alloggi da assegnare, con priorità, per le mobilità; sia per l’assegnazione riservata alla graduatoria speciale stabilmente formulata per i nuclei famigliari nei quali siano presenti soggetti diversamente abili.

La Graduatoria definitiva approvata nei giorni scorsi sostituisce a tutti gli effetti quella precedente.

“Questa è la prima graduatoria ERP che recepisce le difficoltà del dopo Covid e della crisi economica che è conseguita alla pandemia e alla guerra in atto. Ci consegna un numero importante di famiglie che hanno fatto domanda per alloggi ERP, molte delle quali con punteggi elevati, segno di bisogni abbastanza urgenti. Questa amministrazione ha già investito e continuerà ad investire nell’ edilizia residenziale pubblica tutte le risorse derivanti dalle alienazioni, circa 1 milione di euro, per dare risposta sia alla mobilità d’ufficio, che alle manutenzioni straordinarie, che alle nuove assegnazioni – sottolinea Daniela Spadoni, assessora al Welfare -. Con sguardo lungimirante, attraverso il PNRR e altri finanziamenti statali e regionali abbiamo provveduto ad avviare moltissimi cantieri di riqualificazione, di efficientamento energetico, di abbattimento delle barriere architettoniche, fra i quali, ad esempio, quelli di via Galilei e via Callegherie. Grazie a tutti questi interventi, nei prossimi mesi riusciremo ad avere un numero elevato di alloggi disponibili e faremo il possibile per riuscire a partire con le assegnazioni degli alloggi alle prime famiglie con il punteggio più alto in graduatoria, entro l’inizio del prossimo anno. Il diritto ad una abitazione dignitosa rientra infatti fra i diritti fondamentali della persona, perché la vita di ogni persona rifletta l’immagine universale della dignità umana”.