Domenica 16 luglio in pista lo storico bassista di Vasco Rossi e la giovane cantante, entrambi imolesi Doc

Dagli artisti agli studenti, c’è tanta Imola che “scende in pista” al “FIM World Superbike Championship – Prometeon Italian Round”, ovvero la prova mondiale del campionato SBK, in programma all’Autodromo internazionale “Enzo e Dino Ferrari”, dal 14 al 16 luglio.

“Il Gallo” e Lisa Manara eseguono l’Inno di Mameli

Saranno due artisti imolesi ad eseguire l’Inno di Mameli prima della partenza di Gara 2 del mondiale SBK, domenica 16 luglio, alle ore 14, sulla pista di casa, all’autodromo “Enzo e Dino Ferrari”. Si tratta di Claudio Golinelli, in arte “Il Gallo”, storico bassista di Vasco Rossi con il quale collabora dagli anni ‘80, e della cantante Lisa Manara, molto apprezzata sulla scena jazz, afro e soul-blues, con anche collaborazioni con artisti importanti, fra i quali Gianni Morandi.

I due imolesi Doc, Claudio “Gallo” Golinelli e Lisa Manara, artisti ora sulla scena nazionale e internazionale, avranno a loro disposizione un paio di minuti circa, durante i quali sapranno regalare al pubblico presente ed a quello collegato in diretta televisiva tutta l’emozione e la magia de “Il Canto degli Italiani”.

Mentre Lisa Manara ha già avuto esperienze in passato, nel caso di Golinelli è la prima volta assoluta che si esibisce nel suonare l’Inno di Mameli, in occasione di una competizione motoristica.

“Ci fa molto piacere e ci rende orgogliosi. In un momento difficile abbiamo voluto dare risolto alle eccellenze del nostro territorio e visto che di eccellenze musicali ne abbiamo, vogliamo continuare a portarle nel mondo, coinvolgendole negli importanti appuntamenti internazionali dell’Autodromo. Ricordo infatti che già per le Finali Mondiali Ferrari, nell’ottobre 2022, fu l’Accademia Pianistica ad eseguire l’Inno nazionale in pista” spiega il sindaco Marco Panieri, che ha voluto come interpreti dell’Inno di Mameli, in questa occasione, proprio Claudio “Gallo” Golinelli e Lisa Manara.

Giovani studenti in visita al mondo SBK

In precedenza, sabato 15 luglio, alle ore 15, i giovani studenti vincitori della seconda edizione del concorso “L’Autodromo in città: sostenibilità e inclusione per un autodromo aperto a tutti”, rivolto alle classi IV e V della scuola primaria e alle classi I, II e III della scuola secondaria degli istituti comprensivi imolesi saranno ospitati nel paddock e avranno l’occasione di fare un tour per vedere da vicino moto e piloti. E’ questa full immersion nel mondo della WorldSBK, infatti, il premio loro riservato. A vincerlo sono stati rispettivamente per le classi I, le sezioni A-B-C-D della Scuola Secondaria “Innocenzo da Imola”; per le classi II, le sezioni A-B-C-D della Scuola Secondaria “Innocenzo da Imola” e per le classi III, le sezioni A-B-C della Scuola Secondaria “Innocenzo da Imola”. Per quanto riguarda la scuola primaria, a vincere è stata la classe V B della primaria “Carducci”.

Ad accompagnarli in visita saranno l’assessore all’Autodromo, Elena Penazzi, insieme a due responsabili SBK, e agli insegnanti delle classi vincitrici. “Il concorso di disegni prevedeva la visita durante uno degli eventi in programma quest’anno. Mentre l’anno scorso abbiamo scelto le Finali Mondiali Ferrari, questa volta abbiamo pensato alle due ruote e quindi alla SBK. E anche in un periodo in cui le scuole sono chiuse, abbiamo trovato un grande entusiasmo da parte dei giovani studenti e delle loro famiglie. Tutto rientra nell’ambito del nostro impegno di voler avvicinare sempre di più le nuove generazioni alle attività del nostro Autodromo” spiega l’assessore all’Autodromo, Elena Penazzi