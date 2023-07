Il progetto si avvale del sostegno del Comune – Imola Musei e della collaborazione del SERN, del Cidra e dell’Anpi

Un altro prestigioso riconoscimento per il progetto “Quando un posto diventa un luogo”. Dopo avere ottenuto il finanziamento europeo all’interno del “Programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori”, diventando così una sorta di network internazionale, che mira a proteggere e promuovere i diritti e i valori sanciti dai trattati dell’UE e dalla Carta dei diritti fondamentali, dopo la tappa internazionale in Svezia, nell’aprile scorso, ora il progetto è approdato in Spagna, dove è stato invitato a Barcellona, alla tre giorni “Spain presidency event on Cluster 2 – Cultural and creative industries, cities and citizens fostering sustainable development and well-being”.

Ricordiamo che il progetto “Quando un Posto diventa un Luogo” è stato ideato da Annalisa Cattani, che ne rappresenta il coordinamento e l’anima creativa, è sostenuto dal Comune di Imola – Imola Musei e si avvale della collaborazione del SERN, del Cidra con Marco Orazi e dell’Anpi.

“Siamo stati scelti ed invitati a partecipare e portare la nostra esperienza fra i progetti europei più innovativi che, attraverso la creatività, mirano a sostenere lo sviluppo economico, culturale, sociale e l’inclusione, riconoscendo la capacità del nostro progetto artistico di incidere sui luoghi della città. E’ una grande soddisfazione, dato il livello del convegno, che vede la presenza di ministri del governo spagnolo, del sindaco di Barcellona, dei vertici degli organismi dell’Unione Europea. In questi tre giorni, insieme agli interventi delle istituzioni si alternano quelli di artisti. Anche per questo, è un’ottima occasione per mostrare il valore concreto e inclusivo dei progetti di arte solidale” spiega Annalisa Cattani, che domani, alle 9,50 interverrà al convegno per illustrare il progetto “Quando un posto diventa un luogo” con un intervento dal titolo “A public space to live beyond design: when a space becomes a place”, nell’ambito del programma “Art4Rights (CERV Program)”.

“Essere stati selezionati dall’Unione Europea per partecipare a questo convegno a Barcellona è una grande soddisfazione. Consapevoli della rilevanza che ha assunto in questi anni per le scuole e per la cittadinanza imolese il percorso di partecipazione civica “Quando un Posto diventa un Luogo”, lo abbiamo proposto ad altri Paesi europei uniti dalla volontà di valorizzare i diritti e le libertà dei cittadini europei attraverso l’arte pubblica. Con questo progetto ogni anno, con percorsi che coinvolgono decine di classi, ridiamo vita a monumenti imolesi che così, da “posti”, spesso non conosciuti, approfondendone la storia diventano “luoghi”, di cui aver cura. Questo ulteriore riconoscimento europeo, che si aggiunge ad altri conseguiti nei mesi scorsi, è un’ulteriore testimonianza del valore del progetto” conclude Giacomo Gambi, assessore alla Cultura.