La struttura ha una superficie di circa 30.000 m² con magazzini e uffici

Logicor, azienda leader nella proprietà, nello sviluppo e nella gestione di immobili logistici in Europa, ha completato e consegnato a Sala Bolognese (BO) un nuovo polo logistico, che grazie alla sua estensione rappresenta il più grande sviluppo mai intrapreso dall’azienda in Italia.

Con una superficie di circa 30.000 m², di cui oltre 27.000 m² destinati a magazzini di ultima generazione e circa 2.000 m² a uffici e servizi per i dipendenti, l’immobile è stato affittato a uno dei principali operatori di trasporto globale, che lo utilizzerà come hub di distribuzione per le proprie operazioni in Italia e in Europa.

Acquistato nel 2021, il sito rappresenta il fiore all’occhiello della strategia di crescita di Logicor in Italia attraverso lo sviluppo di poli logistici all’avanguardia, in un mercato chiave in cui la domanda continua a essere più elevata dell’offerta.

Sviluppato secondo elevati standard ambientali, con oltre 1.000 pannelli solari e un monitoraggio intelligente dei consumi energetici e idrici per garantire l’efficienza del cliente, l’immobile sorge in un’area strategica per il Nord Italia, a soli 16 km a nord-ovest del centro di Bologna e a circa 11 km dalle principali arterie autostradali (A1 Autostrada del Sole, A13 Bologna-Padova e A14 Bologna-Taranto), oltre a essere a pochi minuti dall’Aeroporto di Bologna.

Grazie al polo logistico di Sala Bolognese, Logicor espande ulteriormente la propria presenza in Italia, raggiungendo 2,6 milioni di m² di beni di proprietà e gestiti. Il progetto è il terzo completato dall’azienda nel Paese nel 2023, dopo gli hub di Rolo (RE) e Settala (MI).

Manel Vericat, Managing Director di Logicor per il Sud Europa dichiara: “Il progetto di Sala Bolognese rappresenta un risultato importante nella nostra strategia di espansione in un territorio chiave per la logistica delle merci come l’Italia, in cui c’è una forte domanda di magazzini moderni e costruiti in modo sostenibile. I nostri clienti vogliono essere presenti in regioni che permettono di espletare le proprie attività in modo efficace e la rapidità con cui abbiamo affittato l’immobile lo dimostra perfettamente”.

La realizzazione del polo logistico di Sala Bolognese ha contribuito alla riqualificazione dell’area in cui sorge, a dimostrazione dell’impegno dell’azienda nei confronti della comunità locale: sono stati progettati e realizzati spazi verdi aperti al pubblico, per favorire una maggiore biodiversità di flora e fauna locali, ed è in corso di realizzazione una nuova pista ciclabile che collegherà la stazione ferroviaria locale al sito logistico, per incoraggiare i dipendenti a viaggiare in modo sostenibile, migliorando così anche il loro benessere generale. Il progetto, inoltre, ha contribuito all’apertura della nuova Casa della Cultura nei locali dell’ex scuola di Via Gramsci e all’ampliamento degli uffici della Polizia Locale con l’insediamento della nuova centrale radio operativa accanto al Centro per la video sorveglianza di tutto il territorio comunale.

Emanuele Bassi, Sindaco di Sala Bolognese, afferma: “La nostra comunità locale ha beneficiato dello sviluppo e supporto di Logicor a Sala Bolognese, in particolare con la pista ciclabile e opportunità di miglioramento della sicurezza nell’area comunale. Siamo inoltre lieti che una realtà internazionale abbia scelto di insediarsi qui, traendo vantaggi dalla posizione strategica del sito logistico che permette di raggiungere e operare in tutta l’Italia e oltre”.