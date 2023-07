Conclusa con successo la ventesima edizione della manifestazione

Concluso l’evento, è giunto il momento di fare un bilancio dell’edizione 2023. Poche parole: Confcommercio Ascom Imola riempie il centro. Un grande, pieno eclatante successo.

Sentiti anche gli operatori coinvolti dall’evento, il bilancio è senza dubbio molto molto positivo. “Imola di Mercoledì” è riuscito a riempire nuovamente le strade del centro storico con migliaia di visitatori e tantissime iniziative commerciali, musicali e di intrattenimento.

Grande successo per il nuovo gadget regalato da Confcommercio Ascom Imola a tutti coloro che consumavano o acquistavano durante le serate: la simpatica tshirt JOMLA con tutti i luoghi comuni “imolesi”: Ei ciò, brisa, azdora, ricciolina, piada, Formula Uno, Leonardo da Vinci, la Rocca e l’orologio comunale…

Una grande fiera per le attività del centro, e non solo. È stato infatti possibile partecipare anche per attività al di fuori delle mura con propri stand o punti informativi o con collaborazioni e nuove sinergie con attività situate nel centro storico. Un’occasione imperdibile per mettersi in mostra e promuove il proprio brand.

La serata conclusiva è stata l’occasione per festeggiare anche il traguardo dell’Ottica Ferlini che proprio nel 2023 ha compiuto 100 anni di attività, una passione lunga un secolo che ha attraversato ben tre generazioni e che Confcommercio Ascom Imola ha voluto celebrare visto anche per l’impegno che Adelaide Ferlini, in qualità di Presidente del sindacato foto-ottica dell’Associazione, ha dimostrato negli anni.

“Sono state serate fantastiche in cui Imola si è fatta punto di attrazione per un fiume di persone, venute nella nostra città per divertirsi, fare shopping, seguire visite guidate, far divertire i bambini, degustare prodotti locali e tanto altro ancora. Si riscopre il centro e il piacere di concedersi un momento di relax tra le vie e i negozi” dichiara con soddisfazione il Presidente di Confcommercio Ascom Imola Marco Avv. Nannoni.

“Ringraziamo tutti gli sponsor e i partner che hanno reso possibile la realizzazione dell’evento dalle grandi realtà del territorio come Sacmi, Cefla, BCC Romagna Occidentale, Coop Alleanza 3.0, Cooperativa Ceramica di Imola, Confindustria, Alleanza delle Cooperative Imolesi alle istituzioni quali l’Amministrazione Comunale di Imola, Bologna Estate, le Fondazioni Cassa di Risparmio di Imola e di Ravenna. Un grande lavoro di squadra per la nostra grandiosa città.” conclude il Presidente Marco Nannoni.