Oltre 100 i veicoli sottoposti a verifica, di cui una settantina ciclomotori

Sono proseguiti anche nelle scorse sere i controlli congiunti organizzati da Polizia di Stato e Polizia Locale, per far fronte alle segnalazioni riguardanti fenomeni di degrado e comportamenti scorretti anche alla guida di ciclomotori, in particolare nell’area della Pedagna.

Nel corso dei servizi congiunti, sono stati utilizzati oltre alle autovetture istituzionali, anche auto “civetta” in dotazione alla Polizia di Stato e motociclette della Polizia Locale.

Durante i vari servizi di pattugliamento, complessivamente sono stati controllati oltre 100 veicoli, di cui una settantina di ciclomotori e sono state identificate più di 150 persone.

Dai controlli, sono state accertate un totale di 60 violazioni alle norme del Codice della Strada, per irregolarità nelle modalità di guida, dalla velocità eccessiva alle impennate per i giovani motociclisti, per alterazione nelle caratteristiche costruttive dei ciclomotori, per mancanza di documenti e per uso del cellulare alla guida dell’auto. In 4 casi, le violazioni hanno interessato conducenti minorenni, che trasportavano a bordo del ciclomotore un’altra persona; pertanto si è reso necessario far intervenire i genitori, a cui notificare i verbali ed affidare il minorenne.

Sono state ritirate 4 patenti di guida, per irregolarità documentali (non per la violazione di norme di comportamento) e 2 carte di circolazione. Sono stati effettuati anche controlli a campione con l’alcoltest, senza che fossero rilevate violazioni per guida in stato di ebbrezza.

La presenza di pattuglie in motocicletta della Polizia Locale è risultata particolarmente utile nel caso dell’inseguimento di un giovane che, alla guida di un ciclomotore, è stato sorpreso ad impennare. Il giovane motociclista è stato poi raggiunto, fermato e sanzionato dalla Polizia Locale.

Nel corso delle suddette serate, oltre che in Pedagna, i controlli congiunti di Polizia di Stato e Polizia Locale sono stati effettuati anche in centro storico, dove per alcune attività sono stati verificati anche i livelli delle emissioni rumorose, senza registrare alcuna violazione e nell’area di viale Carducci – viale Nardozzi, dove sono state identificate alcune persone.

Analoghi servizi di pattugliamento congiunto fra Polizia di Stato e Polizia Locale sono previsti anche nelle prossime settimane.

“Una risposta efficace quella data dalle forze dell’ordine nel controllo del territorio. In queste 2 settimane si sono concentrati vari controlli congiunti che hanno identificato individui e presidiato il territorio. Voglio ringraziare tutte le forze dell’ordine in campo fra i quali i Carabinieri e in particolare, per questi specifici controlli, la nostra Polizia Locale e la Polizia di Stato, che in sinergia hanno utilizzato non solo automobili ma anche i motociclisti garantendo un ottimo riscontro alla popolazione. Azioni che si sommano alle tante iniziative dell’amministrazione comunale sul tema sicurezza, come street tutor, videosorveglianza e il nuovo project di illuminazione pubblica” commenta il sindaco Marco Panieri.

“Siamo abituati a lavorare in sinergia, perché condividiamo l’importanza della collaborazione interforze – afferma il Dott. Luciano Di Prisco, Dirigente del Commissariato di Polizia di Stato di Imola – pertanto continueremo ad effettuare questi servizi congiunti, perché certi comportamenti non possono essere tollerati”.

Da parte sua il Comandante della Polizia Locale, Daniele Brighi, conclude: “abbiamo deciso di fare questi servizi assieme ai colleghi della Polizia di Stato per dare una risposta concreta alle preoccupazioni dei cittadini, che devono sapere di poter contare sulle forze dell’ordine, pronte a garantire la piena vivibilità dei nostri quartieri”.