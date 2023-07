Si tratta dei vincitori del concorso “L’Autodromo in città” riservato alle scuole primarie e secondarie di primo grado

Il mondo della SBK regala emozioni ed entusiasmo anche al di fuori della gara. E’ quanto è avvenuto per una trentina di bambini e bambine vincitori del concorso “L’Autodromo in città: sostenibilità e inclusione per un autodromo aperto a tutti”, che hanno ricevuto come premio la visita ai box, per vedere da vicino piloti e moto, in occasione della gara del mondiale SBK ad Imola.

Rivolto alle classi IV e V della scuola primaria e alle classi I, II e III della scuola secondaria degli istituti comprensivi imolesi, a vincere il concorso sono stati rispettivamente per le classi I, le sezioni A-B-C-D della Scuola Secondaria “Innocenzo da Imola”; per le classi II, le sezioni A-B-C-D della Scuola Secondaria “Innocenzo da Imola” e per le classi III, le sezioni A-B-C della Scuola Secondaria “Innocenzo da Imola”. Per quanto riguarda la scuola primaria, a vincere è stata la classe V B della primaria “Carducci”.

Ad accompagnare gli alunni/eli in visita è stata l’assessore all’Autodromo, Elena Penazzi, insieme ad alcuni responsabili SBK, alla dirigente scolastica dell’IC 2 Maria Di Guardo, agli insegnanti delle classi vincitrici ed ai genitori degli alunni presenti. Ad accoglierli c’erano anche il sindaco, Marco Panieri e il presidente di Formula Imola, Gian Carlo Minardi.

“Abbiamo visto un grande entusiasmo, non solo dei bambini, ma anche dei genitori, per la visita al mondo della Sbk. Per tutti foto sul podio e visita ai box. Diamo già appuntamento al 2024, quando riproporremo alle scuole il concorso che permetterà ad altri studenti imolesi di vivere l’esperienza durante uno degli eventi del prossimo anno in Autodromo” sottolinea Elena Penazzi.