Nella refurtiva scatolette di tonno e una bottiglia di rum

I Carabinieri della Tenenza di Medicina hanno arrestato una coppia di 20enni, lui operaio, lei casalinga, entrambi stranieri, residenti a San Lazzaro di Savena, accusati di furto aggravato e ricettazione.

E’ successo alle ore 15.10 di giovedì 13 luglio, quando i Carabinieri della Centrale Operativa di Imola hanno ricevuto la telefonata di un dipendente del supermercato Conad di Via San Paolo che riferiva di essere in difficoltà con una cliente che si era allontanata senza pagare la merce. La donna è stata identificata poco dopo dai Carabinieri in una 20enne mentre si stava allontanando dal supermercato unitamente alla figlia di un anno che trasportava nel passeggino, per raggiungere il marito, che la stava aspettando a bordo di un’auto, marca Ford, modello Focus, parcheggiata nelle vicinanze.

Non riuscendo a dileguarsi per la presenza dei Carabinieri, la donna è tornata nel supermercato per restituire la refurtiva che aveva rubato e nascosto nel passeggino: 96 scatolette di tonno e una bottiglia di rum del valore di 237 euro.

All’interno della Ford Focus, i Carabinieri hanno trovato altre 156 scatolette di tonno, 31 confezioni di caffè e una confezione di lasagne del valore di circa 500 euro di cui i due 20enni non sono stati in grado di giustificare la provenienza.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, i due 20enni arrestati dai Carabinieri, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio con rito direttissimo.