Buone notizie per i cittadini che hanno subito danni alle abitazioni principali a causa dei fenomeni alluvionali dello scorso mese di maggio.

La Regione Emilia-Romagna ha comunicato che sono partiti i primi bonifici sul conto corrente di 2700 beneficiari per un totale di 8 milioni di euro, partiti dopo soli 11 giorni (rispetto ai 3 mesi necessari nel passato).

L’importo di 3mila euro è un acconto, che potrà arrivare fino a un saldo di 5mila euro per chi ha avuto la dimora principale, abituale e continuativa in un’unità abitativa allagata o direttamente interessata da movimenti franosi o smottamenti e quindi inutilizzabile. Non, quindi, il risarcimento completo dei danni, ma il contributo concorre alle prime spese necessarie al ripristino della funzionalità degli immobili ad uso abitativo.

A Castel San Pietro Terme sono una trentina le domande presentate dai cittadini per questo contributo. Le istruttorie sono in corso. Per i cittadini è stato sufficiente presentare una prima autocertificazione del danno al Comune, che ha validato la pratica e l’ha inviata alla Regione e al Dipartimento nazionale per l’erogazione del contributo; in questo modo anche i Comuni sono stati sgravati dall’onere di dover procedere ai singoli pagamenti, accelerando molto i tempi.

Questa è solo la prima fase di erogazione dei fondi: le operazioni di pagamento continueranno infatti nelle prossime settimane e i cittadini che hanno presentato domanda vedranno accreditarsi l’indennizzo sul proprio conto corrente, a titolo di contributo di immediato sostegno. Sono infatti oltre 16mila le domande arrivate entro il 30 giugno.

Il Commissario per l’emergenza continuerà ad acquisire dai Comuni interessati l’esito delle istruttorie alle domande di acconto al quindicesimo e al trentesimo giorno di ciascun mese fino a 15 giorni dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di acconto, che è fissato al 30 agosto 2023.

Allo stesso modo, acquisirà sempre dai Comuni l’esito delle istruttorie delle domande di saldo al quindicesimo e al trentesimo giorno di ciascun mese, fino a 15 giorni dopo il termine ultimo per la presentazione delle istanze fissato al 31 ottobre 2023.

A proposito dell’attuazione di queste misure, riassumendo i tre punti principali di un ordine del giorno votato nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale, il sindaco Fausto Tinti ha sottolineato che «ci stiamo impegnando ad attivare tutte le misure previste dal governo. Nel nostro Comune le procedure del decreto fiscale sono già attive, così come l’organizzazione per quanto riguarda le richieste danni. Confidiamo e faremo pressione con tutti gli altri sindaci delle città della Romagna che sono state colpite perché ci sia un equo rimborso di tutti i danni subiti, in accordo con la linea del nostro presidente Bonaccini. Il secondo punto è creare delle unità e quella del Circondario è già attiva. Gli uffici stanno già ridisegnando alcune strategie per quello che riguarda le prevenzioni di danni che possono derivare da ulteriori alluvioni o fenomeni atmosferici di varia natura. Terzo punto è la collaborazione con il gruppo di lavoro sotto la regia della Città Metropolitana. E’ importante che ci sia un ente che dia una continuità nell’attuazione di queste misure, E molto importante è la Regione Emilia Romagna con le sue agenzie, tra cui sono fondamentali le Bonifiche, vere e proprie infrastrutture strategiche per la prevenzione dei danni sia da eccesso di acqua che da siccità»