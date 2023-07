Arrestato 44enne già gravato da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un 44enne straniero, disoccupato e domiciliato a Bologna, accusato di tentata rapina impropria.

E’ successo alle ore 19:40 di domenica 16 luglio, quando i Carabinieri della Centrale Operativa di Bologna hanno ricevuto la telefonata di un addetto alla sicurezza del centro commerciale “Vialarga” che ha riferito di essere in difficoltà con un cliente che aveva rubato delle bottiglie di whisky.

All’arrivo dei Carabinieri, il cliente si trovava negli uffici dei due addetti alla sicurezza. Durante la ricostruzione dei fatti, i Carabinieri hanno rilevato che il 44enne, nel tentativo di guadagnarsi la fuga dal supermercato Conad, dove si era recato per rubare otto bottiglie di whisky marca Jack Daniel’s, ne ha infrante tre per terra e ha utilizzato i cocci di vetro per minacciare gli addetti alla sicurezza che lo avevano invitato a restituire la merce.

La refurtiva del valore di 159 euro (otto bottiglie, di cui tre rotte), è stata nella parte integra recuperata dai Carabinieri e restituita al legittimo proprietario. Gli addetti alla sicurezza non hanno riportato lesioni. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 44enne, gravato da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa del processo con rito direttissimo.