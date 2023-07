L’impresa con sede a Bologna si è aggiudicata la gara per un importo di oltre 2.1 milioni di euro più iva

La ditta Zini Elio Srl, con sede a Bologna, si è aggiudicata la gara per i lavori di realizzazione del nuovo ponte sul fiume Santerno di via Macerato, in località Carseggio, nel territorio di Casalfiumanese.

La notizia è giunta al termine del completamento dell’iter burocratico relativo alla pratica da parte del Servizio Centrale Unica di Committenza Associata del Nuovo Circondario Imolese. Una procedura condotta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dopo attenta analisi delle quattro offerte pervenute, individuata attraverso il miglior rapporto qualità/prezzo. La ditta Zina Elio Srl ha offerto un ribasso pari allo 11,84% da applicare sull’importo a base di gara pari ad € 2.283.242,47 (IVA esclusa) a cui devono essere aggiunti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 99.693,51 per un importo totale di € 2.112.600,07 (IVA esclusa). I costi dichiarati di incidenza della manodopera risultano pari ad € 539.435,86.

Una spesa complessiva, nonostante i rincari dei costi delle materie prime lievitati negli ultimi tempi e un ammontare complessivo del progetto esecutivo pari ad oltre 2.7 milioni di euro, coperta in gran parte grazie ai fondi stanziati dalla Regione Emilia-Romagna (oltre 2.3milioni di euro) con l’aggiunta di risorse provenienti dalle casse del municipio (poco più di 330mila euro). Importi che hanno già permesso, sotto la guida dell’amministrazione della sindaca Beatrice Poli, di sviluppare un cronoprogramma di avvicinamento comprendente le fasi di progettazione strutturale e direzione lavori (48mila euro), l’individuazione dell’incarico professionale di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (46mila), la bonifica terrestre dagli ordigni bellici (27mila) e l’elargizione di altre somme minori da corrispondere per la progettazione stradale ed il raccordo sulla S.P. 610, la sorveglianza archeologica, i frazionamenti, l’acquisto di terreni per la realizzazione del ponte, le spese notarili di compravendita, quelle di pubblicazione ed il contributo Anac.

Il progetto esecutivo del nuovo ponte di Carseggio depositato negli uffici del municipio di Casalfiumanese nel mese di febbraio del 2021 dall’ingegner Fabio Dall’Aglio, progettista dell’opera, delinea la realizzazione di un moderno attraversamento ad unica campata. Una struttura leggermente spostata rispetto al posizionamento del suo predecessore e più alta di 1,5 metri sui parametri analitici dell’ultima piena bicentenaria. Saranno ottimizzati, inoltre, i raccordi stradali in prossimità del ponte e la ridotta area cantieristica consentirà ai residenti una buona fruibilità dell’attuale guado durante le lavorazioni. Con l’annuncio del nome della ditta esecutrice delle opere, e l’attività del cantiere che potrebbe partire all’incirca attorno al mese di Agosto attraverso un incarico in via d’urgenza del cantiere, l’amministrazione casalese scrive un capitolo importante e decisivo per la risoluzione di quelle criticità nei collegamenti che da tempo caratterizzano l’area in prossimità della località di Carseggio. E’ datata, infatti, 20 settembre 2014 la piena del fiume Santerno che travolse lo storico ponte bailey scagliato dalla forza delle acque contro il preesistente passaggio in muratura utilizzato dai residenti dell’abitato per gli spostamenti in direzione della strada Montanara. Da lì il via libera alla costruzione di un guado provvisorio in cemento anch’esso danneggiato, e poi ricostruito, dopo la successiva fiumana del 19 novembre 2016. Per non parlare delle recenti vicissitudini legate all’alluvione dello scorso mese di maggio con la letale combinazione tra ripetute inondazioni e frane capaci di rendere inutilizzabile anche l’unica strada sterrata alternativa con conseguente isolamento della borgata.

“Siamo soddisfatti dell’avvenuta concretizzazione di questa procedura che rappresenta un passaggio decisivo nel percorso realizzativo di un’infrastruttura attesa da tempo – commenta la sindaca di Casalfiumanese, Beatrice Poli -. Il punto di arrivo di un percorso amministrativo complesso che ha visto questa amministrazione comunale particolarmente impegnata per stringere i tempi e giungere, finalmente, all’identificazione della realtà che si occuperà della costruzione dell’opera”. E ancora: “Dall’affidamento del progetto esecutivo alle bonifiche della zona passando per gli accordi di acquisizione delle aree, la revisione dei prezzi delle materie prime che hanno subito un sensibile aumento negli ultimi tempi e la necessità di partecipare ad un ulteriore bando – conclude -. Poi l’iter di gara appena terminato. Passaggi che rimarcano la ferma volontà del municipio, con il supporto essenziale della Regione, di scrivere la parola fine ad una criticità che ha causato nel tempo ripetuti disagi ai residenti della zona. Una decisa accelerata rispetto al passato che arriva in uno dei momenti storici più delicati per la vallata del Santerno a conferma della fiducia riposta nella ripartenza post alluvione e nella valorizzazione di un territorio collinare strategico nel mosaico circondariale”.