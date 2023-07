Tecnici al lavoro dalla prima mattina di oggi nelle vie Mazzini, Emilia Levante e Massarenti. La concomitanza potrebbe essere legata a un’anomalia degli impianti che ha danneggiato la rete idrica

Nelle prime ore della mattina di oggi, venerdì 21 luglio, si sono verificate tre rotture idriche nella zona est di Bologna: in via Emilia Levante, tra via Sigonio e via Protti; in via Mazzini all’incrocio con via Albertazzi; in via Massarenti all’incrocio con via Azzurra.

Le squadre di Hera sono al lavoro per riparare le tre rotture e riaprire la viabilità, parzialmente interrotta in via Massarenti e completamente interrotta in via Mazzini e via Emilia Levante a causa dei cantieri. Per ripristinare il prima possibile il servizio, sono impegnate senza sosta tre squadre operative coordinate dai tecnici di Hera, in tutto si tratta di oltre una ventina di persone. È stato attivato il servizio alternativo e sui tre luoghi sono stati portati i cassoni con i sacchetti di acqua potabile.

Le tre rotture idriche si trovano nella zona est di Bologna, nello stesso quadrante dove mercoledì 19 luglio si è verificato un problema analogo, sempre in via Emilia Levante.

Sono in corso verifiche tecniche sulla concentrazione anomala di questi episodi nella stessa zona. In particolare, Hera sta analizzando il funzionamento del sistema impiantistico (pompe, riduttori, sollevamenti) allo scopo di individuare eventuali eventi anomali che potrebbero aver contribuito ad incrementare le pressioni di rete.

Hera ricorda che il numero di Pronto Intervento per le reti idriche (800.713.900), a cui i cittadini possono segnalare guasti e rotture, è sempre attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.