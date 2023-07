Le sanzioni sono scattate a Imola, Castel San Pietro e Calderara di Reno

I militari del Nucleo Carabinieri Ispettorato del lavoro di Bologna, nell’ambito dell’attività finalizzata al contrasto lavoro irregolare e tutela sicurezza sui luoghi di lavoro, hanno proceduto al controllo di 3 autolavaggi gestiti da impeditori di nazionalità pakistana nei Comuni di Imola, Castel San Pietro e Calderara di Reno.

In ognuno dei 3 autolavaggi era adibito al lavoro un lavoratore, di nazionalità pakistana, “in nero” e senza alcun contratto di lavoro. In particolare presso l’attività di autolavaggio ubicata in Castel San Pietro Terme, il lavoratore sottoposto a controllo, è risultato altresì privo di permesso di soggiorno e pertanto il rispettivo titolare è stato anche deferito all’A.G. per violazione di disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

Adottati per le 3 ditte altrettanti provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale ed elevate complessivamente sanzioni per oltre 46.000 euro.