Pavimentato il tratto sino a San Nicolò

Stanno procedendo i lavori per la realizzazione del tratto di pista ciclopedonale lungo la via Emilia che va da Osteria Grande a Ozzano dell’Emilia. E’ stata completata la pavimentazione in calcestruzzo quarzato nel tratto di percorso ciclabile che va da Osteria Grande fino a San Nicolò di Varignana. In questo tratto è stata realizzata una fondazione in aggregato di riciclo, sopra cui è stata realizzata una soletta in conglomerato cementizio, armato con rete elettrosaldata, con finitura a spolvero di quarzo rosso.

«Nel frattempo sono iniziati i lavori anche nell’area di parcheggio davanti alle Poste di Osteria Grande, sul lato nord della via Emilia – annuncia l’assessore ai Lavori pubblici, Giuliano Giordani -, che, come indicato nel progetto, diventerà un “salotto urbano”. Limitando lo spazio destinato alla sosta delle automobili, l’area sarà infatti riorganizzata e trasformata in un luogo attrezzato ed ombreggiato».

Al termine dei lavori nell’area davanti alla Poste, la costruzione della pista proseguirà nel tratto che va fino al ponte della Quaderna.

«Purtroppo, per diversi imprevisti incontrati nel corso dei lavori, i tempi di realizzazione della pista ciclabile si sono notevolmente allungati rispetto a quanto era stato programmato – aggiunge l’assessore Giordani -. L’ultima interruzione, durata alcuni mesi, si è verificata in seguito al ritrovamento di resti archeologici proprio nell’area di San Nicolò».

La pista ciclopedonale da Osteria Grande a Ozzano ha lunghezza complessiva di 1.800 metri, con inizio dall’intersezione semaforizzata tra le vie Emilia e S. Giorgio, e termine dopo l’intersezione della via Emilia con la via Villalunga. Viene realizzata senza interrompere il traffico dei veicoli.

L’opera è finanziata con un importo di circa 950mila euro dal Bando Periferie e fa parte della Bicipolitana, sia della linea per tutti i giorni (Linea 1: Anzola-Imola), sia di quella per il tempo libero (Ciclovia Emilia – ER8). La Bicipolitana bolognese è la prima rete ciclabile metropolitana che, a partire da Bologna, si ripromette di connettere tutti i principali centri abitati, poli produttivi e funzionali del territorio metropolitano.