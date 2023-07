Il vice sindaco Castellari ha partecipato alle manifestazioni promosse a Ponticelli

“A Ponticelli abbiamo ricordato assieme all’Anpi l’80.o anniversario della caduta del fascismo, aprendo la strada al triennio di memoria e celebrazioni che ci porterà al 25 aprile 2025, 80° anniversario della Liberazione dell’Italia”. Lo ricorda il vice sindaco Fabrizio Castellari, che ieri sera ha partecipato a Ponticelli alle iniziative organizzate dall’Anpi, con in particolare il corteo e la posa di una corona al monumento che ricorda i caduti vittime del nazifascismo.

“Questa città e questo territorio hanno patito sofferenze atroci, i tanti partigiani caduti, le troppe vessazioni, l’umiliazione delle deportazioni di tanti cittadini ma hanno combattuto e resistito tanto da meritare la Medaglia d’oro al valor militare per attività partigiana che oggi è orgogliosamente appuntata sul nostro gonfalone” ha detto il vice sindaco Castellari, nel portare il saluto dell’Amministrazione comunale all’iniziativa.

“La Resistenza e l’antifascismo sono un patrimonio di tutti, un valore per tutti come lo sono la libertà e la democrazia: da lì è nata la nostra bella Costituzione. Dunque è un dovere e non un semplice rito celebrare i fatti, gli uomini e le donne della Resistenza, quelli che contribuirono in modo determinante alla Liberazione. Ringrazio l’Anpi e i volontari di Ponticelli per avere fatto rivivere anche quest’anno la memoria della “pastasciutta antifascista”, un ritrovo che segnò la fine del ventennio drammatico della dittatura” ha concluso Castellari.