È stato pubblicato il primo bando per la concessione di contributi agli esercizi commerciali, artigianali e di servizio interessati dai cantieri della Linea Rossa del Tram.

Il Comune mette a disposizione 100mila euro per finanziare progetti con finalità di riqualificazione delle attività da un punto di vista materiale (ad esempio impianti, macchinari, arredi) o immateriale (ad esempio sviluppo di servizi, iniziative di animazione territoriale, applicativi e programmi informatici, attività di promozione e comunicazione).

Il contributo potrà coprire fino al 90% delle spese e comunque non sarà superiore ai 5mila euro. Ammesse anche le spese generali (ad esempio: canoni di locazione e spese condominiali, utenze) ma nella misura massima del 50%.

“Dopo un proficuo confronto con le categorie interessate – è il commento dell’assessora all’Economia di vicinato e Commercio Luisa Guidone – pubblichiamo questo primo bando nel quale abbiamo accolto alcune richieste migliorative di Confcommercio Ascom Bologna, con la quale si è instaurato un clima di grande collaborazione, rispetto in particolare al tipo di spese ammissibili e alla tipologia di imprese.

Il nostro obiettivo è salvaguardare le oltre mille aziende lungo la linea rossa e tutelare la rete dei servizi di vicinato. Questo primo bando, rivolto alle attività coinvolte dai tratti più critici del cantiere sul Ravone, è un primo concreto passo per affrontare nella direzione giusta gli anni che abbiamo davanti”.

Potranno fare domanda gli esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, artigianali alimentari e non, di servizi che hanno sede al piano terra in via Saffi, nel tratto che va da via San Pio V a via Malvasia, e che rientrano nella definizione di micro, piccola e media impresa.

Sono esclusi: circoli, associazioni ed enti senza scopo di lucro; imprese che esercitano attività di “compro oro”, “money transfer”, attività di vendita mediante; apparecchi automatici effettuata in locali adibiti in modo esclusivo; sale da gioco e sale scommesse; studi e attività professionali; cannabis shop.

Le domande dovranno essere presentate entro il 28 settembre 2023.

Per facilitare l’approccio al bando, gli uffici tecnici organizzeranno degli incontri con gli operatori interessati nell’ottica di una massima semplificazione amministrativa.

Maggiori informazioni https://www.comune.bologna.it/informazioni/contributi-esercizi-commerciali-artigianali-percorso-cantiere-linea-rossa-tram

Questo bando fa parte del pacchetto straordinario di misure di sostegno, servizi e vantaggi per le imprese e le attività più penalizzate dai cantieri del tram varato dalla Giunta, per un totale di circa 3 milioni di euro per tutta la durata dei lavori, che prevede oltre ai bandi: sconti del 50% sulla Tassa dei Rifiuti (TARI) e del 100% sul Canone Unico Patrimoniale (CUP) per occupazione di suolo pubblico e esposizioni pubblicitarie; concessioni straordinarie per i dehors; erogazione di contributi a favore di operatori associati per realizzare eventi culturali e di animazione sociale fuori dal centro; contributi per smontaggio dei dehors e chioschi coinvolti; individuazione di soluzioni alternative per fiere e mercati.