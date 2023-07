Dal 2 agosto nuova fase del cantiere con le modifiche alla viabilità nelle vie Bellaria e Fratelli Canova

Proseguono a San Lazzaro di Savena i lavori di Hera, iniziati il 24 luglio scorso in via Rio Polo, per il rinnovo delle reti acqua e gas che si trovano in corrispondenza dell’intersezione tra le vie Bellaria, Rio Polo e Fratelli Canova.

I lavori stanno procedendo per fasi progressive, per le quali il Comune di San Lazzaro emana le relative ordinanze di mobilità. Da mercoledì 2 agosto il cantiere si sposterà in via Bellaria, all’intersezione con via Fratelli Canova. Per consentire i lavori in sicurezza è necessario modificare in questo modo la viabilità:

dal 2 al 20 agosto : restringimento della carreggiata di via Bellaria con istituzione di un senso unico alternato regolato da semafori in corrispondenza dell’incrocio con via Fratelli Canova; chiusura al transito di via Fratelli Canova all’intersezione con via Bellaria; svolta a destra obbligatoria (direzione San Lazzaro) per i veicoli che da via Rio Polo si immettono sull’intersezione con via Bellaria.

dal 21 agosto e per circa 3 settimane: restringimento della carreggiata di via Bellaria con ripristino della circolazione a doppio senso di marcia; chiusura al transito di via Fratelli Canova all'intersezione con via Bellaria; svolta a destra obbligatoria (direzione San Lazzaro) per i veicoli che da via Rio Polo si immettono sull'intersezione con via Bellaria.

Al termine dei lavori, previsto a fine novembre, la rete sarà composta da nuove condotte che renderanno il servizio ancora più efficace e ridurranno la probabilità di rotture, garantendo quindi la continuità delle prestazioni per tutti gli utenti di una vasta zona del territorio di San Lazzaro, dalla via Emilia fino a via Bellaria e dalla Cicogna al Farneto.