Il Consiglio Comunale ha approvato l’adeguamento del Piano triennale

Nella seduta di martedì 25 luglio il Consiglio Comunale di Castel San Pietro Terme ha approvato con i voti favorevoli della maggioranza l’adeguamento del Piano triennale delle opere pubbliche e 2023-25.

“Con questo adeguamento – afferma il vicesindaco Andrea Bondi, che ha le deleghe a Bilancio e Programmazione – stanziamo le risorse necessarie per realizzare gli interventi annunciati relativi agli edifici scolastici comunali, oltre ai restauri e riqualificazioni di edifici pubblici e luoghi storici. Inoltre, rispettiamo gli accordi presi con le organizzazioni sindacali, destinando la somma di 200 mila euro alle famiglie castellane più in difficoltà.In particolare, per quanto riguarda la scuola primaria Sassatelli era già stato finanziato il primo stralcio dei lavori di efficientamento energetico per un importo di 200 mila euro (di cui 130 mila da risorse PNRR e 70 mila da risorse comunali), e con questo adeguamento si procederà al secondo stralcio nel 2024 per ulteriori 186 mila euro (di cui 130 mila da risorse ATUSS e 56 mila provenienti da risorse comunali)”.

Per la manutenzione straordinaria delle scuole medie Pizzigotti sono previsti invece 250 mila euro per la progettazione nel 2023 e 3 milioni e 150 mila euro, finanziati con un mutuo, per i lavori nel 2024. Finanziato anche l’intervento di manutenzione straordinaria per un importo di 150 mila euro per il plesso scolastico in via Remo Tosi, dove è previsto il temporaneo spostamento degli alunni durante i lavori programmati nel plesso Pizzigotti.

Conclude Bondi: “Fra gli altri interventi previsti, i finanziamenti più consistenti dell’Amministrazione comunale sono: 867 mila euro per il restauro dell’ex Oratorio Varignana, 336 mila euro di incremento spese per l’Arena; 146 mila euro per il completamento del restauro Cassero, in particolare sulle merlature, sul coperto e sul tetto; 129 mila euro per l’intervento di riqualificazione di piazza Acquaderni nel 2024; 100 mila euro per la manutenzione straordinaria delle strade”.

Il vicesindaco Andrea Bondi ha presentato in Consiglio comunale anche il punto relativo alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, sottolineando che: «Non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto tali equilibri sono garantiti dall’andamento generale dell’entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui».