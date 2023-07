A inaugurare la riapertura della strada sono state le macchinine della famosa Carrera

Conclusa la posa dei cubetti di porfido nella sede stradale in via Cavour, ad inaugurare la nuova pavimentazione la sera di mercoledì 26 luglio sono state le macchinine della Carrera, che hanno potuto effettuare le prime prove libere in centro storico. Al termine, la strada è rimasta aperta al traffico.

«I lavori nella sede stradale di via Cavour sono finiti – conferma il sindaco Fausto Tinti -. Per completare l’opera di riqualificazione dell’asse centrale del centro storico, rimane il rifacimento, sempre con cubetti di porfido, dei marciapiedi di via Cavour e del tratto di strada all’incrocio, davanti al Cassero, per dare continuità alla pavimentazione di via Cavour con quella di via Matteotti. Tenuto conto del periodo delle ferie delle ditte incaricate, questo intervento sarà realizzato al termine della Carrera e del Settembre Castellano. Durante questa ultima fase dei lavori, per limitare al minimo i disagi, sarà ovviamente sempre garantito l’accesso ai negozi e alle abitazioni. Inoltre l’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è individuare delle soluzioni cantieristiche consentano comunque di tenere aperta via Cavour e di salvaguardare gli stalli. I marciapiedi sui due lati della parte bassa rimarranno delle dimensioni attuali, mentre quello della parte alta sarà allargato fino a 2 metri e 20 centimetri e sarà eliminato il gradino, portandolo a livello della strada, per consentire una migliore accessibilità e per dare più spazio ai dehors