La manifestazione si svolgerà in Portogallo, a Lisbona, dall’1 al 6 agosto

Sono 60 i giovani, educatori e ragazzi dei gruppi giovanili delle parrocchie della zona pastorale di Castel San Pietro Terme, che parteciperanno alla Giornata Mondiale della Gioventù in programma a Lisbona dall’1 al 6 agosto. L’età dei ragazzi parte dai 16-17 anni, mentre gli educatori, in tutto una dozzina, hanno dai 24 ai 30 anni. Le parrocchie rappresentate sono quelle di Castel San Pietro Terme, Poggio, Osteria Grande e Castel Guelfo. Inoltre raggiungerà il gruppo a Lisbona anche don Luca Malavolti, parroco di Osteria Grande.

«Partiremo in 60 domenica 30 in pullman da Bologna, ma altri 4 ci raggiungeranno nel weekend – precisa l’educatore castellano Lorenzo Piazza – Siamo aggregati alla diocesi di Bologna e quindi faremo parte di un gruppo di 850 persone. Dopo 13-14 ore di viaggio faremo tappa a Lourdes. Poi ripartiremo il 31 e dopo altrettante ore arriveremo l’1 a Lisbona. Ci saranno oltre 600 mila giovani da tutti i continenti, i più numerosi verranno da Italia, Francia e Spagna. Il culmine della manifestazione sarà il 6 agosto, quando ci sarà l’incontro con il papa e la veglia di preghiera. Abbiamo deciso di fare un percorso di autofinanziamento iniziato nell’autunno dell’anno scorso che, oltre ad agevolare economicamente le famiglie (il costo del viaggio è di 600 euro a testa), aveva un importante scopo educativo: far capire ai ragazzi che le cose non piovono da cielo e che raggiungere un obiettivo con il proprio impegno è gratificante. Inoltre è stata l’occasione per far conoscere fra di loro i ragazzi provenienti dalle diverse parrocchie. Abbiamo prestato servizio come camerieri in occasione di cene e feste parrocchiali, abbiamo allestito di stand gastronomici in sagre locali, organizzato la vendita online di oggetti usati, e alla fine abbiamo ricavato quasi la metà dell’importo necessario per ogni partecipante. Personalmente avevo già partecipato alla GMG di 7 anni fa. E’ un’esperienza molto arricchente, perché si incontrano tantissimi giovani da tutto il mondo che hanno i nostri stessi ideali. In questo periodo difficile, la GMG rappresenta un messaggio di fratellanza, partendo proprio dai giovani, che sono il nostro futuro».

La Giornata Mondiale della Gioventù – GMG -, è l’incontro internazionale dei giovani cattolici. La manifestazione ha preso il via nel 1985 su iniziativa di Papa Giovanni Paolo II, per promuovere le aspirazioni dei giovani ad avere un proprio spazio nella chiesa e nel mondo

Ogni anno si tiene l’edizione nazionale della giornata della gioventù, mentre quella internazionale è prevista ogni 2-3 anni, alternando sedi europee a sedi extraeuropee.