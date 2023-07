Il nuovo progetto di illuminazione pubblica è realizzato dal raggruppamento di impresa composto da Hera Luce e Cims – Sarà completato entro il 2024

Sono circa 300 i nuovi punti luce installati ad oggi, nell’ambito del project di illuminazione pubblica del Comune di Imola, che ha preso avvio l’11 luglio scorso, con il montaggio dei nuovi corpi illuminati a led, in via Raggi a Sesto Imolese.

Il project di illuminazione pubblica del Comune di Imola comporta un investimento da oltre 24,6 milioni di euro che comprende la progettazione e realizzazione dei lavori di riqualificazione degli impianti con la sostituzione di tutti i circa 11.000 punti luce di vecchia generazione con nuove luci a led e la riqualificazione delle attuali infrastrutture; la gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria conservativa dell’intera rete di illuminazione pubblica; i costi della fornitura energetica, tutto questo per i 20 anni della durata della concessione del servizio di illuminazione pubblica del Comune di Imola. Inoltre, l’affidamento prevede la predisposizione ai servizi smart cities ed eventuali lavori extra canone.

Questo intervento, che pone “Imola sotto una nuova luce”, cambierà il volto della città, delle strade e dei quartieri, portando con sé anche un risparmio dei consumi di energia del 62%.

A realizzarlo è il raggruppamento di impresa composto da Hera Luce e Cims, che ha vinto il bando pubblicato dal Comune di Imola, per la concessione, mediante finanza di progetto, del proprio servizio di illuminazione pubblica, per la durata di 20 anni. A curarne la progettazione e seguirne la direzione lavori è lo studio I-DEA, a fornire i corpi illuminati è l’azienda GMR Enlights, mentre tutto il percorso che ha portato al bando e all’affidamento è stato seguito da Alessio Frascari, di Area Blu, in qualità di responsabile unico del procedimento.

I lavori saranno completati nel 2024 – Cominciati l’11 luglio scorso, gli interventi procedono a stralci e si protrarranno fino al 2024, quando l’intero progetto, che riguarda tutta la città, da ciascuna frazione e quartiere al centro urbano, sarà completato. Ad oggi i nuovi punti luce sono stati installati nelle frazioni di Sesto Imolese, Sasso Morelli, Fabbrica, Ponticelli, lungo l’asse attrezzato e in alcune zone lungo la via Selice.

Il progetto di nuova illuminazione sostenibile e smart – Il progetto prevede una nuova illuminazione pubblica destinata non solo a rendere ancora più bella e vivibile Imola, ma anche a dare una grossa mano all’ambiente, con un risparmio energetico del 62% e l’installazione di sorgenti luminose di ultima generazione che orientano correttamente la luce, garantendo una considerevole riduzione dell’inquinamento luminoso. Il progetto prevede la sostituzione di 11.049 punti luce con apparecchi a LED e un significativo intervento sulle infrastrutture, con nuova installazione o ripristini di 1.497 sostegni, il rifacimento di circa 18 km di linee elettriche e riqualificazione di 274 quadri elettrici. Si prevede, inoltre, l’implementazione di nuovi punti luce nelle aree verdi e nelle piste ciclabili e un articolato piano di interventi per potenziare l’illuminazione architetturale, finalizzata a valorizzare ancor di più gli edifici storici della città.

Gli interventi di riqualificazione consentiranno un risparmio energetico notevole, passando da un consumo di 4.497 MWh/anno a 1.705 MWh/anno, con un abbattimento annuo delle emissioni di CO2 pari a 724 tonnellate. I nuovi apparecchi LED saranno cut-off, cioè progettati per orientare tutta la luce emessa verso la strada, e dotati di una tecnologia che consente la diminuzione del flusso luminoso nelle ore più centrali della notte, garantendo comunque sicurezza nella viabilità e continuità del servizio, riducendo i consumi energetici, nel pieno rispetto della legislazione regionale in materia di inquinamento luminoso.

Inoltre, per la prima volta verrà realizzato un impianto di illuminazione 100% riciclabile post consumer. L’impianto, costituito da 16 plinti e 16 apparecchi, sarà collocato nel giardino Walter Grandi, in via Benedetto Croce, nell’area del Palagenius.

Nuova tecnologia al servizio di Imola Smart Sustainable City – Il progetto prevede, inoltre, un pacchetto di interventi destinati a rendere Imola sempre più una Smart Sustainable City (città sostenibile ed innovativa), fra cui l’installazione di 5 telecamere per il controllo accessi (Targa System), 10 telecamere per il monitoraggio del territorio, 5 sensori per il monitoraggio degli allagamenti. Prevista anche un’evoluzione dei servizi per pedoni e ciclisti con 10 nuovi attraversamenti pedonali, 4 panchine smart con defibrillatore, bike counter (conteggio passaggi ciclisti) e colonnine per la riparazione delle biciclette.