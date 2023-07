Una manovra importante che consente nuovi investimenti su Polizia Locale, sistemi informativi e gestione post emergenza

Durante la seduta dell’Assemblea del Nuovo Circondario del 26 luglio 2023, è stato approvato l’Assestamento Generale di Bilancio e la Salvaguardia degli Equilibri per l’esercizio 2023.

L’assestamento è stata l’occasione per stanziare importanti risorse su alcune funzioni gestite in forma associata dal Nuovo Circondario Imolese per conto dei 10 Comuni.

Si tratta di oltre 608.000 euro, la maggior parte derivante dall’avanzo 2022, che sono stati destinati ad investimenti e a progetti speciali. Il totale degli investimenti del Nuovo Circondario passa, con questa manovra da 1,3 mln a 1,9 mln di euro.

Fra queste la parte più consistente – circa 380.000 euro- riguarda la Polizia Locale per la quale si prevede di acquistare: quattro nuovi automezzi; un nuovo Ufficio Mobile, che permetterà di avere un veicolo attrezzato anche per il rapporto diretto con i cittadini come ricezione denunce, segnalazioni con particolare riferimento ai territori periferici, lontani dalla sede centrale, valorizzando la presenza della Polizia Locale; strumentazione utile per l’attività di prevenzione e controllo, quali alcune apparecchiature per la video sorveglianza, fra targasystem e telecamere, e una per l’accertamento della guida in stato di ebbrezza alcolica.

Sul fronte dell’informatica sono state previste importanti risorse – 200.000 euro – per l’ammodernamento delle apparecchiature (PC) in uso dai dipendenti e per l’implementazione di alcuni software gestionali fra cui quello relativo alla gestione del piano performance degli enti e l’acquisto di un nuovo software per la gestione completamente informatizzata dei TSO e ASO.

Da segnalare infine la risposta positiva data alle richieste di realizzare più progetti, di spesa corrente, da parte degli Istituti scolastici del Nuovo Circondario Imolese nell’ambito delle attività del CISST per 15.000 euro, la realizzazione uno studio geologico sulle frane che hanno interessato i Comuni della Vallata in seguito all’emergenza maltempo di Maggio 2023 – per 19.000 euro- che consentirà di avere una mappatura geolocalizzata di tutte le frane in Vallata – e l’avvio di uno studio di fattibilità sul quale verranno coinvolte le Associazioni Agricole sulla salvaguardia e valorizzazione delle colture tipiche del territorio per ulteriori 15.000 euro.

Secondo il Presidente del Nuovo Circondario, Marco Panieri: “si tratta di una manovra importante, quella condivisa all’unanimità da tutti i Sindaci del Nuovo Circondario e approvata dall’Assemblea, che mira a dare risposte concrete ad un’esigenza di ammodernamento delle attrezzature e strumentazioni in uso alla Polizia Locale, a proseguire negli investimenti sui sistemi informativi e ad attivare alcune attività specifiche in seguito all’emergenza maltempo del 2023 nei Comuni della Vallata e nei confronti dell’agricoltura, uno dei settori più colpiti, in attesa di avere adeguate risposte sul fronte dei rimborsi ai privati e delle risorse necessarie per le opere pubbliche. Sono soddisfatto dell’unità dei Sindaci, ancora più importante in questa fase così complessa, dopo anche i gravi danni causati dall’alluvione e frane e ringrazio sentitamente i servizi coinvolti ed i Servizi finanziari per la gestione finanziaria dell’Ente. Ringrazio, inoltre, tutti i dipendenti del Nuovo Circondario Imolese per lo sforzo profuso e la grande collaborazione che mettono ogni giorno nell’espletare il proprio lavoro”.