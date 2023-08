L’uomo è stato trovato in possesso di marijuana e hashish, denaro contante e attrezzatura per il confezionamento

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Bologna Centro hanno arrestato un 35enne bolognese per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

E’ successo alle ore 16.40 di venerdì 28 luglio, quando l’attenzione dei Carabinieri impegnati in un servizio antidroga per le strade del Quartiere Savena, è stata richiamata da un giovane ciclista dall’aria sospetta che dopo aver parcheggiato la bici davanti a un condominio, è entrato velocemente nell’androne del palazzo, uscendo pochi minuti dopo.

Avvicinato dai Carabinieri, il giovane, identificato in un italiano sulla trentina, è stato trovato in possesso di alcuni grammi di hashish che aveva acquistato probabilmente all’interno dell’edificio. Il responsabile della cessione di hashish è stato individuato poco dopo nel 35enne bolognese, un soggetto con un precedente di polizia specifico.

Sottoposto a una perquisizione personale e domiciliare, il 35enne è stato trovato in possesso di oltre 1 kg di sostanza stupefacente del tipo marijuana e hashish, 1.460 euro in contanti, due buste a chiusura ermetica e due bilancini di precisione con i piatti per la pesatura sporchi di sostanza stupefacente. Il materiale è stato sequestrato dai Carabinieri.

Il ciclista è stato segnalato per uso personale di sostanze stupefacenti alla Prefettura di Bologna, mentre su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 35enne è stato trattenuto in camera di sicurezza, in attesa di giudizio con rito direttissimo.