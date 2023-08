A luglio oltre 30 mila degustazioni in sei aree di servizio lungo la A14

È “Buona la prima” per “Fruit24!”, il progetto coordinato da Apo Conerpo con il partner greco O Agios Loukas, e co-finanziato dall’Unione Europea allo scopo di incrementare i consumi di frutta e verdura: la prima attività messa in campo, il roadshow lungo la rete autostradale del nostro Paese, nel solo mese di luglio ha intercettato decine di migliaia di turisti italiani e stranieri, offrendo oltre 30.000 degustazioni di frutta estiva buona, fresca e salutare. Sei le aree di servizio coinvolte lungo una delle tratte più frequentate dai chi si reca o torna da una vacanza in Italia e ben 28 le giornate che hanno visto chef e hostess offrire a curiosi e curiose di tutte le età assaggi gratuiti di albicocche, pesche nettarine, anguria e altri gustosi frutti.

“Siamo soddisfatti di questo primo mese di attività – commenta il presidente di Apo Conerpo, Davide Vernocchi -: registriamo con soddisfazione un’elevata partecipazione e attenzione da parte del pubblico che, una volta scoperto il progetto, non esita a complimentarsi per l’iniziativa. Ma il punto cruciale è un altro: le decine di migliaia di persone intercettate dai nostri stand hanno dato vita a un fuoco di fila di domande su Fruit24, sui suoi obiettivi, sugli enti promotori e, soprattutto, sulla frutta che è stata loro offerta, complimentandosi per la qualità e per il simpatico modo di presentarla. Tanto è stato il materiale informativo distribuito ma ancora di più le domande sulla frutta, sulle diverse varietà e sulle diverse possibilità per inventare nuove modalità di consumo. C’è una piccola storia che mi ha colpito più delle tante raccolte dalle nostre hostess in questi primi 28 giorni di attività: alcuni insegnanti di una scuola elementare sono stati così colpiti da Fruit24 che ci hanno chiesto tanto materiale extra per fare conoscere il progetto e spiegarlo ai loro piccoli allievi e alle loro famiglie. Fruit24 nasce per agire, in forma diretta e personale, informando ed educando i consumatori affinché i responsabili acquisto delle famiglie siano consci dell’importanza di introdurre frutta e verdura nella dieta quotidiana: se un’istituzione fondamentale come una scuola supporta il nostro messaggio, il risultato non potrà che essere ancora più rilevante”.

Il format del roadshow in autostrada

Domenica 30 luglio si è conclusa la prima parte del roadshow lungo la rete autostradale italiana: 28 giornate complessive di attività hanno interessante le aree di servizio Sillaro Est, La Pioppa Est, Secchia Est (in direzione nord) La Pioppa Ovest, Sillaro Ovest e Santerno Ovest (in direzione sud) lungo la A14.

Ogni giornata, per 10 ore no-stop in ogni area di servizio, un gazebo personalizzato è stato il punto di contatto con i consumatori, soprattutto turisti italiani e stranieri. Obiettivo: sensibilizzare tutti i presenti al consumo di frutta e verdura con modalità originali e innovative grazie alle proposte sfiziose e prelibate di giovani chef che hanno preparato gustosi assaggi di ortofrutta di stagione, mentre le hostess invitavano il pubblico alla degustazione e distribuivano il materiale informativo.

Una formula che si è dimostrata vincente, dando vita a oltre 1.000 degustazioni al giorno per ogni area di servizio coinvolta e a un flusso costante di turisti che hanno avuto la possibilità di scoprire come l’ortofrutta possa essere comodamente consumata in ogni momento della giornata, anche quando si è in viaggio, per lavoro o per piacere.

La seconda parte del roadshow vedrà Fruit24 tornare in campo per altri due weekend a settembre: sabato 2 (nelle aree di servizio in direzione sud) e domenica 3 (in quelle in direzione nord) e sabato 9 e domenica 10 (stessa ripartizione) con l’obiettivo di intercettare le ultime partenze verso il mare nei due sabati e i rientri verso casa alla domenica.