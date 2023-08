Il concerto è in programma per questa sera, giovedì 3 agosto, alle ore 21, sul palco di Villa Certani Vittori Venenti

Terzo appuntamento con il Terra String Quartet, quartetto di strumenti ad arco, vincitore del primo premio e della medaglia d’oro al prestigioso concorso americano di musica da camera Fischoff Chamber Music Competition 2022, quartetto in residence al festival: giovedì 3 agosto (ore 21.00) i quattro talentuosi musicisti di base a New York si esibiranno insieme al clarinettista Luca Milani (che sostituisce Claudio Mansutti perché malato), sul palco di Villa Certani Vittori Venenti, la meravigliosa villa seicentesca situata a Vedrana di Budrio, con un repertorio in omaggio a due compositori che hanno cambiato il nostro modo d’intendere la musica, Mozart e Beethoven.

Il concerto si apre con il Quintetto per clarinetto in la maggiore K. 581 “Stadler” di Mozart, opera che s’inserisce nella stretta intercapedine tra il concerto e la musica da camera, composto nel 1789 per il talentoso clarinettista Antonio Stadler. In questa sua peculiare doppia tensione tra la verticalità del concerto e l’intimità della musica da camera se ne aggiunge un’altra, ovvero il ruolo del clarinetto, che al contrario dei tipici quintetti dell’epoca si prende una grande porzione dello spettro espressivo, senza però turbare gli equilibri con il quartetto d’archi. Il secondo brano in programma è il Quartetto per archi in do maggiore op. 59 n. 3 “Razumovskij” di Beethoven: qui il compositore e pianista tedesco recupera il Minuetto e la Fuga dalla grande tradizione del Seicento e li trasfigura nella sua idea di una musica in continuo divenire.

Medaglia d’oro e vincitore del Gran Premio del Concorso Nazionale di Musica da Camera Fischoff 2022, il Terra String Quartet (precedentemente noto come Arte String Quartet) è un giovane e vivace ensemble internazionale con sede a New York. È composto da diplomati del prestigioso Honors Chamber Music Program della Juilliard School, della Manhattan School of Music, del New England Conservatory e della Harvard University. Elogiati per la loro “notevole maturità e musicalità” e per il “superbo modo di fare musica da camera” (Hyde Park Herald, Chicago), questi quattro musicisti provengono da tutto il mondo e, grazie alla loro singolare individualità di artisti, si impegnano a infondere nel quartetto d’archi, in pari modo, passione, spontaneità e umorismo. Il Terra String Quartet è membro de Le Dimore del Quartetto in Italia ed è il primo quartetto ad essere stato scelto per partecipare al programma di borse di studio professionali del Four Seasons Chamber Music Festival presso la East Carolina University.

Dopo avere conseguito il diploma in clarinetto con il massimo dei voti presso il Conservatorio “G.B. Martini” di Bologna, sotto la guida del M° Italo Capicchioni, Luca Milani ha seguito vari corsi di perfezionamento tra cui quello con il M° Pier Narciso Masi presso l’Accademia Pianistica internazionale “Incontri col Maestro” di Imola. Il suo innato talento e la sua profonda sensibilità musicale, lo hanno portato giovanissimo a meritarsi innumerevoli premi in concorsi nazionali ed internazionali e a collaborare negli anni, sia come solista sia in formazione da camera, con molti artisti di fama mondiale, con i quali si è esibito in importanti sale e teatri, in Italia e all’estero. Innumerevoli le presenze come 1° Clarinetto in prestigiose orchestre italiane ed estere, sotto la direzione di importanti maestri tra i quali Chailly, Chung, Conlon, Gatti, Harding, Luisi, Mariotti, Nelsons, Petrenko, Prêtre e Rostropovich. Attualmente è 1° Clarinetto presso l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai.

Prima del concerto, alle ore 20.00, sarà possibile partecipare a una visita guidata della Villa. Per chi fosse interessato, occorre prenotare a ERF 0542 25747.

L’ultimo appuntamento con il Terra String Quartet è in programma per venerdì 4 agosto nel Chiostro del Palazzo Vescovile di Imola.

Ingresso Biglietti 5 € – Gratuità fino ai 10 anni.

In collaborazione con Fischoff National Chamber Music Competition