E’ un’opera strategica per la mobilità ciclopedonale a Imola, in quanto consente di collegare le aree a sud e a nord della ferrovia in prossimità del Quartiere Marconi

In questi giorni è stato aperto e quindi è percorribile il sottopasso ciclopedonale ferroviario N8. Il sottopasso è un’opera strategica per la mobilità ciclopedonale all’interno del comune di Imola, in quanto consente di collegare le aree a sud e a nord della ferrovia in prossimità del Quartiere Marconi, sbloccando i flussi ciclabili di collegamento dal Centro verso la Zona industriale e viceversa e consentendo l’accessibilità ciclopedonale della Piscina Ortignola.

I lavori, cominciati il 13 settembre del 2021, hanno previsto un quadro economico complessivo pari a 2.422.789,71€, di cui 1,2 milioni di euro sono stati finanziati dal “Bando periferie”, e il rimanente 1.222.789,71 di euro è stato finanziato dal Comune di Imola. All’interno del costo complessivo vi sono anche le spese tecniche e collaudi, quelle per la bonifica bellica delle aree, oneri RFI e spese per espropri.

Gli interventi realizzati

Gli interventi hanno previsto: lavori per la realizzazione delle rampe e del sottopasso di larghezza pari a m. 4 per uno sviluppo complessivo di circa 260m. di cui 23m. di monolite posizionato sotto i binari ferroviari; l’impianto di illuminazione pubblica delle rampe e del sottopasso, compreso il portale di invito all’accesso sul lato Sud; l’impianto di sollevamento delle acque meteoriche; la realizzazione del sottofondo del tratto successivo di pista ciclabile per il collegamento alla via Ortignola, per una larghezza di 4m. e uno sviluppo di circa 210m; la costruzione delle opere “edili” per la realizzazione del futuro impianto di illuminazione pubblica sul tratto ciclabile tra l’arrivo della rampa lato Nord e la via Ortignola (cavidotti, pozzetti, plinti e botole).

Il progetto delle rampe è stato condiviso con il “Tavolo H”, per garantirne la massima accessibilità. Con ulteriori risorse comunali, pari a circa 65.000€, sono state completate le pavimentazioni e le recinzioni che sul lato Nord collegano la rampa del sottopasso alla zona dell’Ortignola e il passaggio pedonale che dalla via Bucci dà accesso diretto tramite una scala al sottopassaggio. Un’ulteriore scala sul lato nord del sottopassaggio darà accesso diretto all’attraversamento una volta che sarà realizzata la lottizzazione N8 (la scala è stata completata ma attualmente è chiusa in sommità).

Rimane da realizzare l’illuminazione pubblica del tratto di pista ciclabile che va dall’uscita dalla rampa del sottopasso fino al collegamento con la rete ciclabile della piscina Ortignola. Questo tratto sarà realizzato nell’ambito del project illuminazione pubblica che il Comune ha appaltato a Hera Luce – Cims.

I lavori sono stati realizzati dalla ditta Silvio Pierobon s.r.l. di Belluno. I progettisti sono: Area Blu: Geom. Maurizio Giovannini e Donata Mestri per la parte viabilisitica (“architettonica”) e ing. Alessio Frascari per gli impianti meccanici; Ing. Maccaferri Marco per le strutture; Studio I-dea per gli impianti elettrici; Ing. Zaratani Andrea coordinamento sicurezza. La direzione lavori è stata affidata a: Ing. Marco Maccaferri per direzione lavori generale e strutturale; Ing. Alessio Frascari per gli impianti meccanici; Studio I-dea per gli impianti elettrici; Ing. Andrea Zaratani coordinamento sicurezza. Coordinamento e supervisione di Area Blu.

Dopo l’apertura avvenuta in questi giorni, la cerimonia di inaugurazione ufficiale si terrà dopo l’estate, in modo da condividerla il più possibile con la città.

“L’apertura del sottopasso N8 e il conseguente collegamento ciclabile fra il quartiere Marconi e la zona Ortignola, con la piscina e l’impianto natatorio, è un momento importante per la città. Un’opera prevista da tempo diviene disponibile alla cittadinanza. Era un impegno che ci eravamo assunti dall’inizio del mandato e, nonostante le numerose difficoltà incontrati in questi anni per i cantieri come la crisi energetica e gli aumenti dei prezzi, siamo riusciti a portarla a termine. E’ uno dei tanti cantieri, insieme a quelli in corso e che inizieranno nei prossimi mesi. A volte è difficile cogliere lo sforzo complessivo, ma solo quest’anno solo previsti lavori per oltre 17 milioni di euro e solo con i fondi PNRR nei prossimi 3 anni avremo più di 80 milioni di euro di opere. Passo dopo passo rendicontiamo alla città il nostro impegno. L’opera dell’N8 permetterà una città più integrata e sicura fra i quartieri, grazie alla mobilità dolce, semplificherà gli spostamenti per il lavoro, lo svago e lo sport, in un’ottica di maggiore qualità della vita, di prossimità, attenzione alla vita quotidiana e decoro urbano” dichiarano il sindaco Marco Panieri e l’assessore ai Lavori Pubblici, Pierangelo Raffini.

Da parte sua l’assessora alla Mobilità sostenibile, Elisa Spada, sottolinea: “questo sottopasso ciclopedonale, che ha un ruolo strategico sul piano della mobilità sostenibile consentendo di ricucire la rete ciclabile a nord e sud della ferrovia, ha un grande valore anche per il futuro del quartiere Marconi, che entra così in relazione con la piscina Ortignola e l’ampia area, ora dismessa, ma per la quale è stato previsto un importante progetto di rigenerazione, attraverso il bando Pinqua, con nuove residenze e un grande parco pubblico”.