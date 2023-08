L’esposizione sarà inaugurata nel pomeriggio del 5 agosto nella sala civica della frazione nella cornice della Festa dello Sport

Sarà uno degli eventi collaterali dell’attesa ‘Festa dello Sport’ di Sassoleone (5-6 agosto) dopo l’annullamento, causa maltempo dello scorso maggio, della Sagra della Cuccagna nella frazione casalese.

Tutto pronto per l’inaugurazione della mostra fotografica ‘Dal cassetto dei ricordi alla piazza di oggi’ in programma nella sala civica di Sassoleone il 5 agosto alle ore 16.30.

Una splendida carrellata di scatti, provenienti dall’archivio donato da Alessandra Fioni per l’allestimento di un’esposizione curata da Luciano Poli, in grado di ripercorrere la storia dell’abitato e della sua comunità nel corso dei decenni. Istantanee in bianco e nero e a colori che immortalano il processo evolutivo della realtà sassoleonese come prezioso riferimento per tutta l’area collinare. Un appuntamento impreziosito da un aperitivo offerto a tutti i presenti dalla Polisportiva di Sassoleone.

L’evento, realizzato grazie al contributo della BCC Ravennate Forlivese e Imolese con la collaborazione della Pro Loco e della Polisportiva Sassoleone 2015 APD, è patrocinato dall’amministrazione comunale di Casalfiumanese.