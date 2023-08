Un uomo, sulla settantina, avrebbe proferito la parola ‘idiota’ all’indirizzo del Sindaco.

Nella serata del 1 agosto, i Carabinieri della Compagnia di Molinella sono intervenuti in un edificio di via Guidetti a Baricella, per placare un cittadino che durante una riunione tra il Sindaco e alcuni i cittadini per discutere sui danni provocati dalla recente grandinata, si è alzato dalla sedia perché non concordava sulle condizioni dei tetti e ha affrontato a viso aperto il primo cittadino costretto a interrompere l’incontro.

All’arrivo dei Carabinieri sono stati sentiti i presenti e durante la ricostruzione dei fatti, è emerso che un pensionato sulla settantina avrebbe proferito la parola ‘idiota’ all’indirizzo del Sindaco che ha poi chiamato i Carabinieri.

Sono in corso accertamenti da parte della Procura della Repubblica di Bologna per far luce sull’episodio, ipotizzando il reato 342 del Codice Penale: “Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario”.