Ultimo mese di attività promozionale per IN&OUT, progetto di Apo Conerpo, cofinanziato dalla Comunità Europea

Manca appena un mese alla conclusione di In&Out, il progetto triennale di Apo Conerpo per la valorizzazione dell’ortofrutta comunitaria cofinanziato dalla Comunità Europea, ma le attività non accennano a fermarsi. Anzi, per tutto il mese di agosto fioriranno ben 2.000 giornate promozionali nella Grande distribuzione nazionale. A queste si affiancheranno alcune iniziative (attualmente in pianificazione) pensate specificamente per il mercato danese, altro Paese target del progetto.

“Sono oltre 140 i punti vendita coinvolti da quest’ultima fase delle attività di In&Out – spiega il presidente di Apo Conerpo, Davide Vernocchi – per un totale di circa 2.000 giornate di promozione. In un contesto complesso come quello attuale, con l’ortofrutta seriamente colpita da gelate, alluvioni, grandinate e trombe d’aria, è ancora più importante imprimere un’ultima accelerazione alle attività di un progetto che, nel corso di un triennio, ha raggiunto milioni di consumatori permettendoci di promuovere e valorizzare al meglio tutto il mondo dentro la frutta e la verdura europee: un mondo fatto di impegno quotidiano, rispetto per l’ambiente, agricoltura consapevole, risparmio delle risorse naturali, buone pratiche agronomiche, economia circolare, sicurezza e tracciabilità”.

Sono tre le catene della grande distribuzione interessate in Italia: i consumatori che accederanno ai 140 punti vendita delle cooperative del gruppo COOP, del Gruppo Arena e Despar potranno trovare corner con materiale informativo sul progetto, sulle caratteristiche nutrizionali e sulla sostenibilità dell’ortofrutta Europea e l’iconico gadget della campagna, una simpatica ed ecologica shopper in cotone, perfetta sintesi di quella sostenibilità e di quell’attenzione all’ambiente di cui In&Out si fa testimone.