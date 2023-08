L’appello video rivolto alle Istituzioni da parte dei cittadini di Fontanelice relativo alla situazione disastrosa della Strada Provinciale 33 non è passato inosservato ed è diventato virale sui social

“Da Presidente del Nuovo Circondario Imolese, conoscendo bene l’importanza che ha quel tratto di strada, voglio rassicurare che l’intervento in questione ha la massima priorità e che i 2,1 milioni di euro necessari sono stati inseriti dalla Città metropolitana di Bologna nella richiesta di fondi per la somma urgenza fatta al Governo -commenta Marco Panieri- Appena quelle risorse saranno nostre disponibilità, inizierà il cantiere per il ripristino. Come Nuovo Circondario Imolese monitoreremo, congiuntamente a Regione Emilia-Romagna, alla Città Metropolitana di Bologna e al Comune di Fontanelice, affinché la risposta concreta alla comunità di Fontanelice possa arrivare il più rapidamente possibile. Dopo la visita del Commissario Figliuolo avvenuta il 1°agosto ho dato disponibilità ad incontrarli per condividere insieme il percorso che ci porterà all’intervento di ripristino da parte della Città Metropolitana, che ha la competenza sulla strada“.

E conclude il Presidente Panieri: “Non abbandoneremo nessuno, nemmeno le piccole comunità. Fontanelice e la Vallata del Santerno rappresentano per il Circondario Imolese un patrimonio di grande valore storico, sociale, comunitario ed economico. Stiamo preparando proprio in questi giorni anche iniziative per tornare a promuovere quel territorio come merita. Insieme ripartiremo più forti di prima”.