All’uomo sono stati sequestrati oltre 7 kg di droga e materiale utilizzato per il confezionamento

I Carabinieri della Stazione Bologna, nel pomeriggio di sabato 5 agosto hanno arrestato un 31enne di origine straniera, residente a Bologna in zona Navile, celibe, disoccupato, pregiudicato, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e/o psicotrope e resistenza a Pubblico Ufficiale.

E’ successo verso le ore 16:10 circa in via Zamboni, quando l’attenzione dei Carabinieri, impegnati in un servizio antidroga in zona universitaria, è stata richiamata da un uomo in sella ad una bicicletta il quale, alla vista dei militari, ha tentato di dileguarsi in direzione di Porta San Donato. Durante la fuga l’uomo ha cercato di sbarazzarsi di un marsupio di colore blu, lanciandolo vicino a dei cassonetti della spazzatura posizionati in fondo alla predetta via. Dopo un breve inseguimento, il 31enne, poco prima di essere raggiunto e fermato dai militari, ha travolto con la sua bicicletta una donna di circa cinquant’anni che camminava per strada, fortunatamente senza conseguenze.

L’uomo, dall’atteggiamento poco collaborativo e aggressivo, ha cercato fin da subito di sottrarsi al controllo dei militari, i quali lo conoscevano già in virtù dei suoi trascorsi in materia di spaccio di droga e lo hanno sottoposto a perquisizione personale. All’interno del marsupio di colore blu, recuperato subito dopo dai militari, sono state rinvenute 37 dosi di hashish e 2 di marijuana, rispettivamente del peso complessivo pari a 352,60 e 19,90 grammi, tutte contenute all’interno di varie buste di plastica, materiale utilizzato per il confezionamento, nonché una somma di denaro contante complessivamente pari a euro 725,35 suddivisa in banconote di piccolo taglio, oltre a 3 telefoni cellulari ed un mazzo di chiavi.

Grazie alle chiavi è stata individuata l’abitazione di residenza nel quartiere Navile ove è stata estesa la perquisizione. Al suo interno, sono stati rinvenuti, occultati in varie zone della casa, complessivamente 64 panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana per un peso complessivo pari a circa 7 kg, 10 involucri in cellophane contenente cocaina per un peso complessivo pari a 3.78 grammi, una confezione in plastica contenente eroina del peso pari a 13,69 grammi, una somma in denaro contante pari a euro 1780 suddivisa in banconote di piccolo taglio, 3 bilancini di precisione contenenti tracce di sostanza stupefacente di colore marrone, 1 taglierino, 18 cellulari di varie marche, 2 tablet, 1 coltello avente una lama pari a 17 cm, 2 forbici, alcuni oggetti di bigiotteria e del materiale utilizzato per il confezionamento della droga. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro per il proseguo dell’attività investigativa.

Il cittadino nigeriano arrestato, su disposizione della Procura della Repubblica, è stato tradotto in carcere.