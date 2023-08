Una cinquantina i giovani dai 13 ai 25 anni impegnati nel progetto Malta-Italia

Anche il Comune di Imola ha accolto le ragazze e i ragazzi delle associazioni sportive EDU In-FormaZione Bologna ASDe Frame Football di Malta, che stanno vivendo l’esperienza dell’Erasmus+ UE Youth Exchange “Emnowerad” con il Progetto “Determined” 2023 Malta – Italia.

Una visita dal 2 all’8 agosto in Italia a cui partecipano in tutto 50 giovani dai 13 ai 25 anni (25 italiani e 25 maltesi) con disabilità e non, ragazzi e ragazze, seguiti da 20 accompagnatori. Il progetto Erasmus che coinvolge queste due associazioni è iniziato tre anni fa, ad aprile 2019 con i ragazzi di Malta che erano venuti la prima volta in Italia. Il programma, finanziato dalla Comunità Europea, prevede un intenso interscambio socioculturale fra giovani.

I ragazzi sono stati accolti in Municipio dal Vicesindaco di Imola, Fabrizio Castellari, e dall’Assessore con delega ai gemellaggi Elena Penazzi. Dopo la consegna dei gagliardetti del Comune alle squadre e una visita al Palazzo, i ragazzi sono andati a scoprire la magia dell’Autodromo e del Parco delle Acque Minerali.

“Un progetto che si concretizza all’insegna dello sport, dell’inclusione, dell’amicizia e della solidarietà. Sono concetti grandi e preziosi, che hanno contribuito a realizzare e valorizzare questa settimana di presenza dei ragazzi nel nostro territorio. Il tutto con un finanziamento dell’Unione Europea, che con i suoi progetti si dimostra una grande casa di valori capace di diffonderli e praticarli coinvolgendo le realtà locali. Per questo la nostra gratitudine va alle società sportive che rendono possibile questo interscambio, ovvero EDU In-FormaZione Bologna ASDe Frame Football di Malta” commenta il vicesindaco Fabrizio Castellari.

“Imola si conferma per ciò che è: una città accogliente e sensibile. E’ da tempo e in più occasioni che l’Autodromo, ma non solo, apre le proprie porte alle giovani generazioni, al mondo sportivo e ai diversamente abili. Un biglietto da visita per la nostra città che ci rende orgogliosi in tutto il mondo e che ci consente, inoltre, di creare ponti e sinergie con progetti legati all’educazione, all’inclusione e ai valori dei progetti Erasmus+” conclude l’assessore Elena Penazzi.