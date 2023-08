Appassionata di cucina e musica, Iolanda ha festeggiato l’importante traguardo circondata dai suoi affetti

Speciale compleanno per Iolanda Plazzi che sabato 5 agosto ha festeggiato i 100 anni d’età nella casa protetta Coccinella del Comune di Castel San Pietro Terme, circondata dall’affetto dei suoi cari e degli operatori e dipendenti della struttura. A farle gli auguri è giunta anche l’assessora Giulia Naldi che le ha donato un mazzo di fiori e un biglietto augurale da parte del sindaco Fausto Tinti e di tutta la cittadinanza di Castel San Pietro Terme.

«Iolanda è nata a Dozza il 5 agosto 1923 – racconta il figlio – Penultima di 4 figlie, è stata una contadina, come i suoi genitori, e ha sempre lavorato la terra. Sulle sue mani, infatti, sono ancora visibili i calli. Ha vissuto a Dozza fino al giorno del suo matrimonio, avvenuto nel lontano 1946, per poi trasferirsi a Castel San Pietro Terme, dove continua a vivere tuttora. E’ cresciuta in un’epoca in cui la miseria era tanta e in cui si soleva dire “quando si faceva il pane, ci si mettevano le patate per farne di più”, come a sottolineare che si cercava di renderlo più gustoso, sostanzioso e duraturo. Proprio il cucinare è stata una delle cose che ha amato di più, poiché è molto brava nel fare la sfoglia e la pasta fresca. Innumerevoli le volte in cui ripete i nomi di pietanze e cibi a lei più cari, come tortellini, maccheroni e tagliatelle, che pronuncia ad alta voce, quasi come se fosse in una piazza, e dando l’impressione che ci si trovi ad una festa o che sia arrivata finalmente l’ora di mangiare.Donna dal carattere molto forte, combattiva, ma al tempo stesso burbera, ama molto la musica. Lo dimostra il fatto che, nonostante lo stato di vedovanza e i momenti tristi, la vita deve andare avanti, e le sale da ballo, come quelle della “Bertella” di Castello, ne sono state una dimostrazione. La sua esuberanza e forza, malgrado gli anni e gli acciacchi, sono ben visibili ancora adesso.

Oggi festeggiamo con gioia e orgoglio, nell’averla tra di noi e circondata dalle persone a lei più care, i suoi 100 anni».

Iolanda ha ricevuto gli omaggi e gli applausi di tutti i presenti nella sala, allestita a festa per l’occasione.

«Per noi della Coccinella – afferma Andrea Pittelli della cooperativa Elleuno, responsabile delle attività educative e di animazione della struttura – è sempre motivo di grande orgoglio e felicità poter contribuire ed essere presenti e partecipi di un evento speciale come questo. Porgiamo di cuore i nostri più cari auguri alla centenaria Iolanda».