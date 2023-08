Gli interessati potranno fare richiesta entro il 31 agosto

Il Gruppo Hera, in prima linea da subito su più fronti nei territori colpiti dalla straordinaria ondata di maltempo del maggio scorso, si è fatto parte attiva per affrontare l’emergenza e per segnalare alle istituzioni e all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) la necessità di individuare le agevolazioni più opportune.

A tal proposito, lo scorso 25 luglio è stato approvato in Parlamento un ordine del giorno che impegna il Governo a inserire nel primo provvedimento utile una disposizione che conferisca ad ARERA un chiaro mandato legislativo ad introdurre misure agevolative in favore di utenze alluvionate che abbiano subìto danni a seguito degli eventi metereologici avversi di maggio scorso.

Come passaggio propedeutico all’applicazione delle agevolazioni, in attesa dell’intervento governativo sopra richiamato, ARERA, con la deliberazione 390/2023/R/com del 3 agosto 2023, ha ulteriormente prorogato la sospensione dei termini di pagamento delle bollette dal 31 agosto 2023 al 31 ottobre 2023, su richiesta dei titolari di forniture di energia elettrica, di gas, nonché delle utenze del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani, del perimetro stabilito dal D.L. 61/2023, la cui abitazione o sede sia risultata compromessa nella sua integrità funzionale dagli eventi calamitosi.

In seguito alla suddetta delibera, il Gruppo Hera e le singole società interessate dal provvedimento si sono attivate tempestivamente per predisporre un apposito modulo unico di dichiarazione sostitutiva di atto notorio per l’attestazione della compromessa integrità funzionale dell’immobile. Tale modulo è già disponibile sul sito della multiutility e su quelli delle società del Gruppo.

Come fare richiesta per ottenere la proroga della sospensione dei termini di pagamento

Gli utenti interessati dovranno mandare la richiesta entro il 31 agosto 2023, corredata degli elementi definiti nella deliberazione ARERA n. 390/2023/R/COM. Il modulo da compilare è scaricabile al link www.gruppohera.it/alluvione-er, da rinviare all’indirizzo email: clienti.dichiarazioni@gruppohera.it. In nessun caso potranno essere accolte domande pervenute oltre il termine di sospensione dei pagamenti del 31 ottobre 2023. I dettagli riguardanti le misure previste da ARERA e le istruzioni su come fare la richiesta sono disponibili sul sito www.gruppohera.it e su quello delle società del Gruppo.

Numeri utili del Gruppo Hera

Gli utenti possono richiedere maggiori informazioni contattando i numeri verdi: 800.999.500 per le famiglie e 800.999.700 per le aziende, gratuiti da telefono fisso e cellulare e attivi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22, sabato dalle 8 alle 18.