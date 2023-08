L’uomo era già stato protagonista pochi giorni prima di un episodio analogo all’ospedale di Imola

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Imola hanno nuovamente denunciato un 30enne originario di Castel San Pietro Terme, senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine, accusato del reato di interruzione di un ufficio o un servizio pubblico.

E’ successo verso le 3 di notte di martedì 8 agosto quando l’uomo ha contattato il 118 e si è fatto trasportare in ambulanza al pronto soccorso di Imola per un asserito malore. Giunto in ospedale, i sanitari lo hanno visitato e subito dimesso poiché in buona salute.

Solo allora il 30enne ha confessato di aver chiamato il 118 poiché in cerca di un ricovero. La dottoressa del pronto soccorso ha richiesto l’intervento dei carabinieri anche perché l’uomo, noto per fatti simili (il 2 agosto aveva chiamato il 118 simulando un malore solo per avere un passaggio sino in ospedale dove acquistare una bibita al distributore automatico) in altre circostanze aveva minacciato i sanitari e danneggiato alcuni strumenti presenti nella struttura. Dopo l’arrivo dei Carabinieri lo stesso si è spontaneamente allontanato.