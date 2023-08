Il primo video, dedicato alla Vallata del Santerno, è già visibile sui canali social del Nuovo Circondario

Pubblicato sui principali canali social (Facebook e Instagram) del Nuovo Circondario Imolese e di IF (Imola Faenza Tourism) il primo di quattro video-pillole, realizzati dalla giovane società bolognese Black Cut, che promuoveranno il territorio del Nuovo Circondario Imolese.

Il progetto dal titolo “A pochi passi da Imola” è promosso dal Nuovo Circondario Imolese grazie al finanziamento della Città Metropolitana di Bologna nell’ambito dei programmi di intervento per la promozione dell’economia di prossimità per i quali alla fine del 2022 il Nuovo Circondario aveva partecipato ottenendo il contributo.

La finalità di questa azione di progetto, del costo di 13.000 euro, finanziati dalla Città Metropolitana di Bologna, riguarda la valorizzazione commerciale e turistica del territorio del Circondario.

Dopo i tragici eventi alluvionali e franosi di Maggio 2023, l’iniziativa ha avuto un impulso importante grazie alla volontà degli amministratori di raccontare un territorio che nonostante le “ferite” di maggio vanta luoghi incantevoli da scoprire e da visitare e tante aziende e attività economiche attive che caratterizzano questa terra al confine fra l’Emilia e la Romagna e che oggi più che mai sono impegnate nel rilanciare la propria missione anche nell’ottica turistica.

Il primo video è dedicato alla Vallata del Santerno ed ha come protagonisti i Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio e Fontanelice. Della durata di due minuti, il video mostra le eccellenze paesaggistiche e naturalistiche, i prodotti tipici e l’ospitalità di questi luoghi anche attraverso le voci e le testimonianze di alcuni operatori economici del territorio. Le parole chiave scelte per promuovere a livello regionale e nazionale sui profili social del Nuovo Circondario i quattro Comuni della Vallata del Santerno sono “Natura, Agriturismi, Prodotti Tipici e Benessere”.

Secondo il Presidente del Nuovo Circondario e Vice Presidente della Città Metropolitana di Bologna Marco Panieri:“Il bando della Città Metropolitana sull’economia di prossimità è un modo concreto per valorizzare i territori di dimensioni più piccole e le attività più tipiche che rappresentano una grande opportunità per incrementare l’attrattività turistica e un grande orgoglio territoriale. La scelta del Nuovo Circondario di realizzare delle video pillole di promozione delle tre principali aree adiacenti alla Città di Imola (uno dedicato alla Vallata, uno a Dozza e Castel San Pietro e un altro a alla Pianura con Medicina, Mordano e Castel Guelfo) – è importante perché avviene in una fase post-alluvione nella quale, accanto al percorso della ricostruzione, occorre il massimo impegno per sostenere i territori e perché consente di promuovere il territorio del Nuovo Circondario in maniera unitaria”

Secondo la Sindaca di Casalfiumanese Beatrice Poli, delegata per il Nuovo Circondario alla Montagna: “Un video promozionale, per condividere le bellezze naturalistiche della valle del Santerno e valorizzarne il turismo. Dopo le difficoltà degli ultimi mesi, ecco uno strumento utile per ricordare a tutti le attività disponibili in vallata e per spingere i curiosi a esplorare i suoi esercizi commerciali. Vi aspettiamo in vallata per scoprire le nostre bellezze e per esprimere la vostra vicinanza a questo territorio”

Secondo il Sindaco di Dozza Luca Albertazzi, delegato per il Nuovo Circondario al Turismo: “Un’iniziativa valida e interessante per alimentare quel percorso di promozione e valorizzazione del patrimonio circondariale che si compone di diffuse eccellenze. Risorse preziose, a maggior ragione in questo periodo post alluvione, per trainare la tempestiva ripartenza che passerà necessariamente dalla capacità di ogni municipio di veicolare al meglio le proprie peculiarità di natura artistica, culturale, architettonica, monumentale, enogastronomica e ambientale. La creazione di specifici contenuti multimediali per mettere in vetrina il nostro territorio è una strategia azzeccata e in linea con i moderni parametri di diffusione mediatica che captano la crescente esigenza dell’utenza in cerca di consultazioni rapide tramite web e social.”

I tre video successivi, che verranno pubblicati rispettivamente nella seconda metà di Settembre e a inizio Ottobre, racconteranno invece il borgo medievale di Dozza ed il Comune di Castel San Pietro Terme, i Comuni della pianura (Medicina, Mordano e Castel Guelfo), mentre l’ultimo video valorizzerà le eccellenze di tutto il territorio del Nuovo Circondario.

Sempre a settembre partirà la seconda azione del progetto che riguarderà la realizzazione di un corso di formazione on-line di 6 serate rivolto a tutte le attività commerciali e di servizio del Nuovo Circondario Imolese per illustrare loro l’importanza di essere presenti sui canali social, che cos’è l’e-commerce e quali sono le principali piattaforme esistenti e l’importanza della produzione dei contenuti nell’utilizzo dei social.