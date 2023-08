Il dirigente del Nuovo Sindacato Carabinieri era stato accusato di diffamazione

Si è concluso il calvario giudiziario per il dirigente sindacale del Nuovo Sindacato Carabinieri, Armando De Angelis, assolto con formula piena dall’accusa di aver diffamato il capitano dei Carabinieri Alessandro Iacovelli, che al tempo era il comandante della compagnia di Carpi (Modena).

Armando De Angelis: “Sono sempre stato certo della mia innocenza e di non aver mai commesso quanto mi veniva imputato, il tempo mi ha dato modo di dimostrarlo. La sentenza del tribunale militare di Verona, definitiva dal 16 maggio 2023, determina il mio pieno proscioglimento per l’insussistenza del fatto”.

Con queste premesse, il dirigente del Nuovo Sindacato Carabinieri Armando De Angelis prosegue: “L’8 agosto scorso ho affidato una denuncia querela all’autorità giudiziaria modenese, affinché’ si faccia piena luce sull’accaduto e vengano perseguiti i responsabili dei reati di cui mi ritengo vittima. La denuncia “gratuita” nei confronti di chi svolge, lecitamente e a pieno titolo, un ruolo e un’azione sindacale in ambito militare, non può e non deve essere tollerata e consentita in alcun modo. Si calpesterebbero, altrimenti, diritti inviolabili garantiti dalla costituzione italiana e dalla carta europea dei diritti dell’uomo. La dialettica e il confronto con i sindacati militari, seppur nel rispetto dei ruoli, sono il presente e il futuro, l’essenza di qualsiasi società evoluta, che si fonda e vive in democrazia. Sono stati anni difficili, vissuti nella consapevolezza di dovermi salvaguardare e difendere da attacchi gratuiti, ma al contempo idonei a demolire in ogni senso la mia immagine, la mia reputazione e la mia credibilità. Ora attendo giustizia e la riparazione dei danni, anche perché’ le attuali previsioni normative – delle quali auspico una urgente revisione migliorativa e garantista – sono tali per cui una denuncia penale o una sanzione disciplinare comportino la decadenza dalle cariche sindacali in ambito militare. Cio’ rende l’idea di cosa possa voler dire trovarsi ingiustamente nella condizione in cui mi sono trovato io“.

La disavventura del dirigente sindacale Armando De Angelis risale all’anno 2020, nel periodo in cui ricopriva la carica di segretario generale regionale Emilia Romagna del Nuovo Sindacato Carabinieri, attualmente ricoperta dal Segretario Morgese.

In quel periodo, all’organizzazione sindacale NSC pervenne notizia su taluni comportamenti attuati dall’allora comandante della compagnia carabinieri di Carpi, Capitano Alessandro Iacovelli, che vennero resi oggetto di adeguata “critica sindacale”. Per tale motivo, il Capitano Iacovelli presentò una denuncia querela costituendosi parte civile, nei confronti del segretario De Angelis, accusandolo di diffamazione. Un fascicolo per il quale la procura modenese chiese l’archiviazione, ma che il giudice per le indagini preliminari trasmise per la competenza alla procura militare di Verona. Di qui il processo militare per diffamazione aggravata, la cui sentenza di assoluzione dello scorso mese di maggio ha posto la parola fine.