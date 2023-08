Il sindaco Albertazzi: “La sicurezza stradale elemento prioritario della nostra Amministrazione”

Prenderanno il via il prossimo 21 agosto, e termineranno il 25, i lavori di realizzazione delle due nuove postazioni box autovelox nel territorio del Comune di Dozza, in località Toscanella. Nello specifico si tratterà di due armadi fissi, atti a contenere la strumentazione di rilevazione della velocità, con caratteristiche di sicurezza e visibilità tali da rispondere ai requisiti dettati dalle specifiche norme in materia.

I dispositivi saranno posizionati al Km 84+939 lato sinistro e al Km 84+954 lato destro lungo la via Emilia. Durante le lavorazioni di installazione si prevedrà un leggero restringimento della carreggiata che occuperà in gran parte la banchina e non comporterà modifiche alla viabilità mantenendo il doppio senso di circolazione veicolare. Possibili alcuni restringimenti dei marciapiedi ma con la garanzia di salvaguardia di un percorso pedonale.

Le postazioni mobili consentiranno agli agenti della Polizia Locale un’attività di controllo periodica per contrastare gli eccessi di velocità all’interno del centro abitato di Toscanella come azione di prevenzione a supporto di una costante campagna di attenzione e sensibilità al tema della sicurezza stradale.

“La predisposizione nel pieno centro abitato di Toscanella delle postazioni box autovelox è funzionale per aumentare il tasso di sicurezza del tratto di strada interessato – spiega il sindaco di Dozza, Luca Albertazzi -. Ma anche come deterrente, soprattutto nelle ore notturne, per quei veicoli che sfrecciano a tutta velocità incuranti dei limiti di legge previsti e del potenziale pericolo causato alla collettività”.

Non solo. “Si tratta del completamento di un percorso sviluppato da tempo dopo l’ottenimento delle regolari autorizzazioni da parte di tutti gli enti competenti in materia – continua -. L’ennesimo tassello predisposto dalla nostra amministrazione comunale per mettere in sicurezza la porzione urbana della via Emilia che attraversa la frazione. Dalla realizzazione di piste ciclabili alla riqualificazione dei punti luce esistenti. Ma pure l’aggiornamento e razionalizzazione degli attraversamenti pedonali”.

Migliorie finalizzate alla risoluzione di una criticità strutturale in termini di traffico che interessa Toscanella: “Buon senso e utilizzo razionale di tutti gli strumenti disponibili sono elementi importanti per blindare il tema della sicurezza stradale – conclude Albertazzi -. Un argomento di stretta attualità che rappresenta, da sempre, un filone prioritario della politica amministrativa locale”.