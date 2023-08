Una interessante opportunità per visitare un sito di archeologia delle acque

Sabato 2 settembre, alle ore 11, appuntamento alla chiusa di Casalecchio, uno dei siti di “archeologia delle acque” più interessanti e significativi d’Europa, normalmente non accessibile al pubblico, realizzato a metà del XIV secolo lungo il corso del fiume Reno e giunto fino ai nostri giorni.

Si potrà scoprire il più antico manufatto idraulico ancora in funzione in Europa, riconosciuto dall’UNESCO come “Patrimonio messaggero di una cultura di pace a favore dei giovani” e visitare il luogo d’origine del sistema artificiale di canali che ha contribuito in larga parte alle fortune economiche e alla difesa idraulica della città di Bologna dal medioevo fino ai giorni nostri.

Sospesi tra il fiume e il canale e circondati dal paesaggio del Parco della Chiusa, si percorrerà il camminamento costruito nel XVI secolo.

La vendita dei biglietti è gestita da Bologna Welcome Travel Agency