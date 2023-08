Andrea Antonaccio, dipendente della filiale di Imola dal 2022, racconta la sua esperienza

Poste Italiane ricerca in provincia di Bologna laureati motivati a intraprendere un percorso di formazione e crescita professionale come consulenti finanziari. È possibile inviare la propria candidatura (entro lunedì 4 settembre) tramite la pagina web https://www.posteitaliane.it/it/lavora-con-noi.html. Il candidato ideale, laureato e con ottime capacità di comunicazione e di relazione, dovrà avere un’ottima conoscenza del pacchetto Office e avrà l’opportunità di essere coinvolto in percorsi di formazione e sviluppo professionale.

Nello specifico della provincia di Bologna, attualmente Poste Italiane impiega più di 100 consulenti finanziari, distribuiti nei suoi 162 uffici postali. A questi si aggiungono gli “specialisti consulenti “mobili”, che si muovono nei piccoli comuni del territorio. Una vera e propria rete capillare di esperti e giovani professionisti con un pacchetto di competenze tecniche e commerciali in grado di supportare il cliente considerando le sue esigenze, analizzando il suo portafoglio e riuscendo a pianificare con lui investimenti e prodotti per il suo futuro. Un professionista che deve conquistarsi la fiducia dei clienti, con entusiasmo, capacità di relazione ed ovviamente conoscenza dettagliata dei prodotti finanziari.

Tra le ultime assunzioni realizzate in provincia, c’è quella di Andrea Antonaccio, specialista consulente finanziario nell’ufficio postale di Imola in via Ruggiero Grieco 2/C. Trenta anni, una laurea magistrale in Economia dei mercati e degli intermediari finanziari, Andrea è stato assunto a maggio 2022 con un contratto di apprendistato professionalizzante.

“Dopo essermi specializzato nell’Università Tor Vergata – racconta Andrea – ho intrapreso una serie di piccole esperienze lavorative che avessero come scopo una prima infarinatura sul dinamico mondo finanziario. Successivamente, una volta sicuro degli obiettivi professionali e personali da intraprendere, si è palesata la prima e importante esperienza, di circa un anno, come consulente finanziario per un fondo di investimento estero. Seppur soddisfatto del mio ruolo, ho scelto di rincorrere una curiosità adolescenziale sul mondo postale. Devi sapere che sono originario di Buonalbergo, piccolo paese dell’entroterra Beneventano, dove l’ufficio postale – come del resto anche in altre parte d’Italia – non solo è un punto di incontro e riferimento per le persone ma è un’istituzione che gode di un certo fascino e prestigio sia come datore di lavoro stabile e affidabile sia per vicinanza alle necessità quotidiane delle comunità”.

E prosegue: “Grazie a una ricerca su internet scopro la possibilità di candidarmi sulla piattaforma di reclutamento online alla posizione di specialista consulente finanziario. Consapevole che si trattava di un posto di lavoro gettonato, decido comunque di inviare il mio curriculum vitae. Scetticismo superato quando una mattina apro la mia posta elettronica e vedo una mail di Poste Italiane che mi invita a sostenere una prova online. Dopo il superamento di questo primo step, è iniziato il mio percorso di selezione e successivamente di formazione e affiancamento in sala consulenza. Poste Italiane mi ha dato la possibilità di capire cosa significa vivere un ambiente di lavoro inclusivo, questo avviene quando sei circondato da colleghi e responsabili di livello che oltre ad aiutarti a crescere professionalmente ti migliorano come persona. Fattori che rendono l’ufficio postale e la sala consulenza un luogo di relazione incentrato all’ascolto attivo che ti porta alla conoscenza delle necessità dei clienti, riuscendo a individuare insieme a loro la migliore soluzione”.

Per il quarto anno consecutivo Poste Italiane si conferma così tra i migliori datori di lavoro secondo il Top Employers Institute grazie alle sue politiche di valorizzazione delle risorse umane basate sui principi di benessere dei dipendenti, equità e merito.