La Polizia Locale si sposta il 25 agosto, dall’11 settembre si trasferiscono tutti gli altri servizi

Nella seconda metà di settembre partono i lavori di riqualificazione del Municipio e del Cinema/Teatro comunale. Si tratta di un intervento importante, progettato dall’Amministrazione comunale e finanziato in parte con fondi PNRR e in parte con fondi comunali per un importo complessivo di 600.000 Euro, che comporterà un completo restyling del palazzo comunale e riqualificherà dal punto di vista energetico i locali del Municipio e del Cinema/Teatro.

I lavori, a cura di Engie (ditta che si è aggiudicata il bando per la gestione degli impianti di riscaldamento degli edifici pubblici di Sasso Marconi), prevedono la sostituzione degli impianti di riscaldamento/condizionamento, il rifacimento del cappotto termico, la sostituzione degli infissi e la predisposizione di un nuovo sistema di illuminazione: interventi che consentiranno di ridurre i consumi energetici del 60%, oltre a rinnovare l’estetica del Municipio.

Per la loro particolare tipologia, i lavori non sono compatibili con la normale attività degli uffici e con la presenza del personale in servizio all’interno del Municipio. Pertanto, tutti gli uffici comunali dovranno trasferire la propria sede per il tempo necessario al completamento dei lavori (stimato in circa 6 mesi).

Il primo servizio a spostarsi è la Polizia Locale, che trasferirà la propria sede negli spazi dell’ex Centro giovanile Papinsky, all’interno del parco di Villa Putte (in via Ponte Albano, nei pressi della stazione ferroviaria). Le operazioni di trasferimento verranno svolte mercoledì 23 e giovedì 24 agosto: in entrambe le giornate gli uffici rimarranno chiusi per consentire il trasporto di arredi e supporti informatici nella nuova sede, e dal 25 agosto la Polizia Locale sarà operativa a Villa Putte dove, per il momento, si svolgerà anche il ricevimento al pubblico (invariati gli orari: martedì, giovedì e sabato h 9-12, mercoledì 15-18).

Il trasferimento degli altri uffici comunali verrà effettuato a partire dall’11 settembre.

Gli spostamenti sono stati concepiti in modo da mantenere i servizi di front office nel cuore del paese: gli uffici che prevedono un accesso diretto da parte dei cittadini (ad esempio @TUxTU Comunica, Anagrafe, Ufficio Tecnico, SUAP e Ufficio Tributi) saranno infatti dislocati nelle sale contigue al Municipio e negli altri edifici pubblici affacciati sulla piazza.

Nei prossimi giorni, sui canali web/social del Comune, verranno forniti tutti gli aggiornamenti sul cronoprogramma degli spostamenti e sulle sedi individuate per i vari uffici.