Il gatto era diventato la mascotte del circuito imolese e star dei social

Il Comune di Imola, in accordo con l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, ha aperto una raccolta fondi a favore del gattile comunale di Imola, in memoria di Arturo “Formulino”, il gatto diventato la mascotte del circuito imolese e star dei social, morto nei giorni scorsi.

“In tantissimi in questi giorni hanno scritto e dimostrato tanto affetto per Arturo (questo il vero nome del gatto ribattezzato “Formulino”). Vogliamo che il suo ricordo e la sua energia possano trasformarsi in qualcosa di positivo. Così, in accordo con la proprietaria del gatto, apriamo una raccolta fondi in memoria di Formulino a favore del gattile comunale di Imola. Tutto ciò che verrà donato verrà utilizzato per sostenere le cure dei gatti incidentati che arrivano al gattile e anche per i gattini neonati bisognosi di cure e attenzioni costanti. Siamo sicuri che con questo gesto il ricordo del nostro amato gatto potrà aiutare tanti suoi simili ad avere una vita felice, come è stata la sua. Il gattile rendiconterà tutto il ricavato della raccolta” spiega l’assessore all’Autodromo, Elena Penazzi.

Queste le coordinate per donare: Coala soc coop – IBAN: IT17B0854221001000000239530 – swift ICRAITRRF20 – causale: ‘FORMULINO’