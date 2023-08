Saranno abbattuti 19 alberi, a rischio di instabilità e cedimento, sostituti poi da una ventina di nuove alberature e sistemate le pavimentazioni

Nei giorni scorsi Area Blu ha avviato i lavori di riqualificazione dell’area parcheggio in via Aspromonte, dove è collocato il parcheggio a sbarre “Centro Città”. L’intervento è a cura di Area Blu, che ha in gestione la struttura di proprietà comunale. La scelta presa è quella di riqualificare complessivamente l’area, sia riguardo alle alberature sia riguardo alle pavimentazioni, perrestituire alla città un parcheggio alberato in buona salute.

Prima dell’intervento in corso, l’area è caratterizzata da grandi alberature, nello specifico 65 alberi, di differenti specie – Populus Alba, Juglas nigra, Quercus robur, Paulownia, Populus nigra var ‘italica’, Pinus pinea, Quercus rubra, Quercusrobur fastigiata e Cedrus atlantica. Negli anni passati sono stati realizzati alcuni abbattimenti ed è attualmente in corso l’abbattimento di 19 alberi, nello specifico 14 Populus Alba e 5 Paulownia a causa di problematiche quali carie e cavità al colletto o presenza di carie e/o funghi sulle branche principali con relativi rischi di cedimenti e instabilità. L’intervento di abbattimento si rende necessario in quanto il rischio è quello di instabilità e cedimento degli alberi. Nella sostituzione delle alberature si è scelta una specie più idonea ad un’area a parcheggio e i nuovi alberi saranno posizionati nelle aiuole inerbite in modo che possano crescere in un ambiente favorevole.

Verranno messi a dimora fra i 20 e i 25 nuovi alberi – A fronte degli abbattimenti è prevista la messa a dimora di nuove alberature, in un numero compreso tra le 20 e le 25 unità, della specie Morus platanifolia ‘fruitless’, più comunemente conosciuta come gelso, la specie solitamente utilizzata nelle aree a parcheggio.

Unitamente all’intervento sulle alberature sono previsti interventi anche di sistemazione delle pavimentazioni, dai cordoli di contenimento delle aiuole al grigliato di pavimentazione degli stalli che presenta avvallamenti.

Le tempistiche di cantiere prevedono tra ottobre e novembre la sistemazione dei cordoli, tra novembre e febbraio, stagione ottimale per queste operazioni, la messa a dimora delle nuove alberature e a seguire il ripristino della pavimentazione drenante.