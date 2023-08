Il bando prevede l’assegnazione di 12 posti nel mercato contadino

L’Amministrazione Comunale di Castel San Pietro Terme ha pubblicato un avviso pubblico per assegnare agli imprenditori agricoli 12 posteggi per la vendita diretta dei prodotti nel Farmer’s Market Bertella, il mercato contadino che si tiene ogni venerdì pomeriggio nel parcheggio del Centro Commerciale in piazza Giovanni XXIII.

La collocazione, l’ampiezza e la tipologia dei posti da assegnare sono indicate nell’avviso e nella planimetria ad esso allegata. Le concessioni hanno la durata di 5 anni.

In totale i posti presenti nel mercato sono in tutto 17. Con questo bando ne vengono assegnati 12, poiché per gli altri 5 le concessioni sono ancora in corso di validità.

In particolare, dei 12 posteggi da assegnare: 2 sono riservati a operatori che necessitano di allacciamento alla rete elettrica in relazione alla tipologia dei prodotti commercializzati; 5 agli operatori specializzati nella vendita di prodotti ortofrutticoli; 1 è riservato agli operatori con qualifica di cooperativa sociale di tipo B o mista, o relativi consorzi; 2 sono destinati agli operatori agricoli specializzati nella vendita di prodotti agricoli con caratteristiche di stagionalità; e altri 2 ad operatori specializzati nella vendita di altre tipologie di prodotti agricoli (ad esempio prodotti dell’apicoltura e derivati, vino e/o olio e derivati, insaccati e carni, prodotti da forno, ecc.).

Gli imprenditori agricoli interessati e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento del mercato devono presentare le domande e la documentazione richiesta entro le ore 12,30 del 18 settembre 2023 al Comune di Castel San Pietro Terme, Ufficio Protocollo, piazza XX Settembre n. 3 – 40024 Castel San Pietro Terme (Bo) o all’indirizzo pec: comune.castelsanpietro@cert.provincia.bo.it

Al termine della presentazione delle domande, in base ai criteri indicati nel bando, sarà stilata la graduatoria degli aventi diritto, che saranno convocati per la scelta del posteggio.

«Il Farmer’s Market Bertella ha dimostrato di essere un’importante opportunità per i nostri agricoltori e anche per la cittadinanza che vi può acquistare prodotti di qualità a chilometro zero, aiutando l’economia del nostro territorio – sottolinea il sindaco Fausto Tinti – Da quando l’abbiamo istituito nel 2010, questo mercato è andato sempre molto bene , tanto che abbiamo fatto due ampliamenti. Il primo era stato approvato nel 2013 e il secondo è diventato definitivo quest’anno».