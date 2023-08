L’investimento è pari a 731.680 euro, di cui 435.774 euro finanziati grazie alla vittoria di un bando del ministero della Transizione Ecologica

La Giunta Comunale ha approvato il secondo stralcio del progetto esecutivo “Intervento di rigenerazione urbana asse Costa-Marabini, ex scalo merci FS” e il finanziamento necessario alla sua realizzazione. Questo intervento di fatto prosegue la rigenerazione urbana di viale Andrea Costa, da via Aspromonte-Mentana fino al piazzale della stazione ferroviaria e avvia il recupero dell’ex scalo merci, area dismessa che si trova tra l’attuale parcheggio delle biciclette della stazione e l’Interspar, realizzandovi un parcheggio alberato integrato con tre aree verdi.

Oltre alla riqualificazione delle piste ciclopedonali presenti nel suddetto tratto di viale Andrea Costa, il progetto prevede la realizzazione di nuovi spazi verdi che integrano l’infrastruttura verde urbana esistente con una funzione specifica di contrastare i fenomeni di allagamento dovuti a precipitazioni intense. Per questo, il Comune ha presentato il progetto al Bando del Ministero della Transizione Ecologica “Programma sperimentale di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano”.

Dalla vittoria nel bando ministeriale sono arrivati 435.774 euro – Il progetto ha vinto il suddetto Bando del Ministero, nato con l’obiettivo di promuovere interventi di rigenerazione urbana con caratteristiche tali da rendere lo spazio pubblico adattativo ai cambiamenti climatici, in particolare alla gestione delle acque meteoriche derivanti dalle piogge intense concentrate in periodi molto brevi e la riduzione dell’isola di calore, legata ad ampie superfici impermeabili prive di alberature con soluzione basate sulla natura.

La vittoria del Bando “Programma sperimentale di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano” ha consentito al Comune di ottenere il finanziamento di 435.774 euro, di cui 420.774 euro previsti per finanziare l’intervento e 15.000 euro per finanziare un percorso formativo per i tecnici del Comune di Imola, di Area Blu e del Circondario, finalizzato alla progettazione dello spazio pubblico in chiave di adattamento climatico, in collaborazione con Anci Emilia-Romagna, Aess (Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile) e Comuni destinatari di questi finanziamenti.

La restante parte del suddetto intervento di riqualificazione di viale Andrea Costa e dell’area ex scalo merci, che ha costo complessivo di € 731.680,00, è stata finanziata per 264.226 euro con fondi propri del Comune e con 46.680 euro da Area Blu.

L’intervento su viale Andrea Costa – Su viale Andrea Costa prosegue la rigenerazione impostata per il primo stralcio (quello da viale Carducci-De Amicis a via Aspromonte-Mentana). Pertanto, è prevista la ridefinizione e riqualificazione delle aiuole, delle piste ciclabili e dei marciapiedi, con la modifica delle geometrie e delle sezioni sia delle aiuole che degli spazi destinati ai pedoni e ai ciclisti. La pista ciclopedonale presente su entrambi i lati di questo tratto del viale verrà allargata e avrà una nuova pavimentazione uguale a quella inserita nel tratto di viale Andrea Costa da viale Carducci-De Amicis a via Aspromonte-Mentana.

Per quanto riguarda la riqualificazione delle aiuole, proseguirà la realizzazione di un sistema lineare di verde pubblico con funzione di rain garden (giardino della pioggia) e due sistemi di aiuole, in continuità con quanto realizzato nel primo stralcio, per arrivare nel complesso ad avere un “rain garden” della lunghezza complessiva di 400 m e larghezza 1,5 m e due sistemi di aiuole della lunghezza complessiva di 400 m e larghezza di 1 m.

La realizzazione di rain garden (giardini della pioggia) al posto delle attuali aiuole consentirà di raccogliere l’acqua meteorica proveniente dalla carreggiata e dalla pista ciclo pedonale. Anche questo intervento avviene in continuità con quanto fatto nel primo tratto di viale Andrea Costa.

Il primo tratto verrà completato prevedibilmente entro la metà di settembre, con l’installazione degli arredi (panchine, cestini, pensilina fermata autobus).

L’importanza di realizzare un “giardino della pioggia” – Un rain garden, o giardino della pioggia, è un sistema filtrante vegetale progettato per immagazzinare, filtrare e smaltire nel tempo massimo di 48 ore l’acqua piovana. In questo modo viene ridotto lo scorrimento superficiale delle acque in quanto il giardino funge da accumulo temporaneo, consegnando l’acqua piovana alla rete fognaria in maniera meno inquinata e più lenta. Questo sistema permette alla città di adattarsi ai cambiamenti climatici che si manifestano con piogge intense concentrate in tempi brevi. Nel rain garden verranno messe a dimora specie la cui fioritura avviene in diversi momenti dell’anno, delle stagioni, dando vita ad uno spazio continuo e colorato tutto l’anno. Nell’ambito dell’intervento sarà realizzata una nuova illuminazione pubblica che prevede nuovi pali, luci a led con l’attenzione a migliorare l’illuminazione del percorso ciclopedonale e saranno inseriti nuovi arredi quali panchine, cestini e pensiline per la fermata dell’autobus.